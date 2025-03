Adelina Covo, la suegra de Benedetti, nunca ha negado la cercanía con Nicolás Petro: “Le tengo gran cariño, soy amiga de mis amigos”, dijo en su momento a SEMANA

“La reunión es verdad, pero nunca me recomendaron a mí. Nunca he tenido interés en eso. Es más, yo fui miembro de la junta directiva hace muchos años cuando Ernesto Samper fue presidente, pero la verdad no tengo el tiempo de ir a reuniones. Me gustaría mucho ayudar a mi ciudad, pero sin tener que ir a reuniones, por lo menos presenciales ”, añadió. La reunión entre ella, Umaña y Petro fue el 23 de agosto de 2022.

“Yo le expuse al ministro una situación que no quiero sacar a flote, era de algo que ocurría en Cartagena. Pero reitero: Nicolás no me propuso ser candidata a la Cámara de Comercio de Cartagena, yo no tengo ningún interés. Nicolás tampoco me propuso ese tema. Nunca. Nicolás no expuso nada en esa reunión, lo que yo vi fue una charla con el ministro. No se habló nada distinto de Cartagena, Barranquilla. Es decir, Nicolás me invitó a una reunión que tenía con el ministro Umaña y a mí me pareció buenísimo llegar y exponer unas situaciones de Cartagena, como lo hice en su momento con el exministro de Educación, Alejandro Gaviria. Ese encuentro no me lo convocó Nicolás porque yo conozco al exrector de los Andes”, manifestó.