Agarrón entre César Pachón y Jota Pe Hernández por suspensión del congresista del Pacto: “demuestre que no es un bandido”

Luego de que el Consejo de Estado ratificara que el senador César Pachón del Pacto Histórico habría incurrido en doble militancia y que, por lo tanto, se encuentra suspendido provisionalmente del Congreso, el congresista tuvo un fuerte cruce de mensajes con el senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde.

Todo comenzó cuando Jota Pe Hernández compartió una noticia en la que se informó la decisión del Alto Tribunal en contra de Pachón. “Consejo de Estado obliga a que César Pachón deje su curul en el Senado”, puntualizó Hernández.

A lo que el congresista del Pacto Histórico le respondió: “Que sumercé esté feliz por mi suspensión temporal es un gran halago para mí. ¡Gracias Jonhatan (sic) Ferney! Qué bonito que Colombia se entere a tiempo quién es usted. Pilas Colombia que el Congreso está lleno de ‘manguitos’ que traicionan la voluntad popular”, aseguró Pachón.

El comentario generó la reacción del senador de la Alianza Verde, quien le hizo una aguda crítica por el tiempo que tendrá ahora fuera del Congreso mientras se resuelve su situación. “César, no se amargue, mírelo por el lado bueno, le va a quedar más tiempo para que se defienda ante la justicia por los presuntos delitos de cohecho, estafa, abuso de autoridad y constreñimiento. ¡Demuestre que usted no es un bandido y que bajo esa ruana no hay nada raro escondido!”, aseguró Hernández.

Pero la pelea no quedó allí y Pachón le volvió a contestar la arremetida del senador de la Alianza Verde. “Totalmente de acuerdo Johnatan (sic) Ferney. Pero también me quedará tiempo para investigar otras cositas. Como quién le financió su campaña Johnatan (sic)”, dijo Pachón.

Sobre la decisión del Consejo de Estado de dejar suspendido al senador del Pacto Histórico, el congresista se pronunció sobre la investigación por doble militancia que se adelanta en su contra. Dijo que “no se debe a ningún acto de corrupción, robo o traición a las banderas del Pacto Histórico”.

“Se me suspende provisoriamente para ser investigado por supuesta ‘doble militancia’ en las elecciones pasadas. Cabe mencionar que estas elecciones se realizaron en el contexto de una coalición entre varios partidos, con el objetivo común de lograr un cambio para Colombia”, explicó Pachón.

A pesar de eso, dijo que es respetuoso del fallo del Consejo de Estado y que reconoce la importancia de acatar las decisiones judiciales. “Quiero manifestar mi total tranquilidad y confianza en que la justicia terminará dándome la razón en este caso”, señaló Pachón.

El senador del Pacto Histórico también ha reclamado por “fuego amigo” tras esa decisión. Anunció que en los próximos días develará quiénes están detrás de esas demandas para sacarlo del Congreso.

“Lo bueno de haber identificado el ‘fuego amigo’ a tiempo es saber quiénes serán los primeros que traicionarán a nuestro presidente. Vendrán semanas muy interesantes”, aseguró.

Pachón se encuentra desde hace varias semanas fuera del Congreso, luego de que el Consejo de Estado determinara la suspensión provisional de su cargo tras una demanda por doble militancia, ya que pertenece al partido Mais, pero hizo campaña por la Colombia Humana, a pesar de que ambas colectividades hacen parte del Pacto Histórico.

En ese sentido, en la consulta interpartidista que realizó esa alianza de izquierda, Pachón debía respaldar a Arelis Uriana, quien posteriormente llegó al Senado y a Giovany Pinzón Báez como candidato a la Cámara de Representantes.

Sin embargo, en varios archivos fotográficos, entre otras pruebas que tiene la justicia en su contra, se le vio en eventos de campaña y respaldando al presidente Gustavo Petro, excandidato de la Colombia Humana y a Pedro José Suárez Vacca, también del partido del mandatario para la Cámara de Representantes por Boyacá, es decir, de una colectividad ajena a la suya.