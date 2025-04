Agarrón entre Katherine Miranda y María José Pizarro; los nombres de Jorge 40 y Carlos Pizarro salieron a relucir en medio de la discusión

Ocurrió cuando el Pacto Histórico pidió públicamente que Jorge Tovar, el vicepresidente de la Cámara, no liderara la sesión del Congreso sobre víctimas porque él es hijo, según ellos, de un victimario llamado Jorge 40. Tovar presidiría la sesión porque el presidente, Jaime Raúl Salamanca, no estuvo presente.

“En ese orden de ideas, me parece completamente inaceptable que se juzgue a una persona como Jorge Tovar por ser el hijo de… si no, usted tampoco debería porque estar acá sentada, señora María José Pizarro ”, dijo Miranda.

Y la senadora Pizarro, visiblemente molesta, reaccionó: “No permitiré que una persona que se paraba al lado nuestro hace tres años venga a darme lecciones de moral. No lo acepto. Usted se paró al lado mío y, entonces, no le dio vergüenza. Mi problema no es con el señor Tovar, él tiene la legitimidad, yo le dije a él: ‘Las formas son importantes’. Yo hablo aquí como víctima del conflicto armado también les guste o no. A mi padre lo asesinaron después de haber firmado la paz”.