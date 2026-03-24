Los alcaldes de las ciudades capitales del país se le plantaron, de manera unánime, al gobierno del presidente Gustavo Petro. Los mandatarios locales se encontraron en la Asamblea General de Asocapitales, instancia desde la que alzaron la voz sobre el “olvido” en el que la administración Petro tiene a las regiones del país.

Fueron varios los puntos que reprocharon los alcaldes, los cuales enunció el presidente de Asocapitales, Carlos Fernando Galán, quien fue ratificado en su rol como líder de los mandatarios locales para los próximos doce meses.

Galán manifestó que los once accidentes de aeronaves de las Fuerzas Militares que se han presentado en los últimos 43 meses son la muestra de que no hay un respaldo claro a la labor de las Fuerzas desde el Gobierno nacional, evidenciado en la falta de recursos y herramientas para fortalecerlas.

El alcalde de Bogotá aseguró que existe un “sentimiento generalizado” de preocupación de los alcaldes por la caída de los recursos para los territorios y advirtió que las ciudades están siendo víctimas de “maltrato e ignorancia” por parte del Gobierno nacional para tratar sus agendas.

Esa problemática, dijo Galán, afecta más a las ciudades de menor tamaño como producto de la ausencia de diálogo entre los territorios y la Casa de Nariño.

“Existió unanimidad de que en este periodo que va terminando el presidente Petro abandonó a las regiones. Yo tenía muy claro que en el caso de Medellín no iba a pasar nada con el Gobierno nacional, pero no pensé que fuera a abandonar las regiones, como lo han expresado todos los alcaldes de Asocapitales”, expresó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Gutiérrez aseguró que el Gobierno nacional ha ignorado, incluso, las agendas de las alcaldías en las que ganaron personas aliadas al proyecto político del mandatario colombiano, como Pasto.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, tomó la vocería para manifestar la preocupación de los alcaldes por “la manera arbitraria como se han tomado decisiones por las regiones, por motivos políticos, no por razones de fondo, afectando a millones de ciudadanos”.

Hay un asunto más en el repertorio de temas en los que los alcaldes de las ciudades capitales corrigieron al presidente Petro.

Una vez más, el mandatario de Bogotá, Galán, anunció que todos los mandatarios locales le manifestaron su respaldo al registrador, Hernán Penagos, sobre el manejo de las elecciones del 8 de marzo y dejaron clara su confianza en el sistema electoral.

“No estamos de acuerdo con generar mantos de dudas al sistema, tampoco en crear un ambiente que busque reconocer resultados. Hay que respetar el sistema, hay que protegerlo y respetar los resultados. Ese es un consenso que tenemos entre los alcaldes de las ciudades capitales”, indicó Galán.

En ese punto, el mandatario de la capital colombiana recordó que el sistema electoral actual es el mismo que los eligió a ellos en 2023 y al presidente Petro en 2022.

Son varios los puntos que ahora están en la agenda de los alcaldes de las ciudades capitales.

El primero es que les pedirán a los candidatos presidenciales que se tenga mayor presencia en los territorios; segundo, tendrán una participación activa en la discusión del proyecto de ley de competencias que reglamenta el Sistema General de Participaciones.

La conclusión de los 23 alcaldes que se reunieron en la Asamblea General que se desarrolló en Medellín es que se necesita más presencia del Estado en las ciudades.