Alejandro Gaviria afirmó que no filtró el documento de la discordia en el Gobierno Petro: “Yo no lo hice”

El exministro de Educación, Alejandro Gaviria, estuvo este miércoles presentando su libro llamado ‘No espero hacer ese viaje’ y al terminar el conversatorio fue consultado sobre su salida del gabinete del Gobierno Petro.

Gaviria fue prudente, pero dio detalles del encuentro que se llevó a cabo en la Casa de Nariño este martes 28 de febrero, reunión que, según se pudo establecer, fue cordial y en buenos términos, luego de que inclusive el jefe de Estado, por medio de su cuenta de Twitter, había agradecido al exministro Gaviria por su labor adelantada en la cartera de Educación.

“Fue un almuerzo porque almorzamos los dos juntos. Cordial y amable. No revisamos las causas de mi salida. Hablamos de las reformas en general, de la reforma a la salud un poquito y de lo que viene para el país. Yo le hice un comentario sobre la necesidad de tener en cuenta las clases medias, aquellos que sienten el país y que tienen algo que perder. Él hizo una exposición larga de un estudio que acababa de salir sobre temas de cambio climático, pero fue una conversación”, contó el exministro.

Alejandro Gaviria y Gustavo Petro. - Foto: SEMANA

No quiso dar detalles sobre las causas de su salida del Gobierno Petro y señaló que el presidente Petro está en todo su derecho de hacer los cambios que crea convenientes, por lo que se mostró respetuoso por la decisión tomada. “El país conoció mis opiniones sobre el tema de la reforma a la salud y eso fue polémico. Yo no sé cuál es la conexión directa o indirecta con el tema, pero dejémoslo ahí. Voy a disfrutar esos momentos de mayor tranquilidad”, indicó Gaviria.

Sin embargo, como hay quienes aseguran que él fue quien filtró ese documento de la discordia en el Gobierno Petro donde los ministros de Educación, Hacienda, Agricultura y el director de Planeación hacían sus reparos a la reforma a la salud y advertían que la iniciativa no pasaría el examen constitucional ni financiero, aclaró que nada tuvo que ver con eso.

“Yo creo que fue clara la opinión de los periodistas que conocieron de primera mano el documento y ellos no van a revelar su fuente, no pueden hacerlo, pero fueron claros en decir que yo no había filtrado el documento. Creo que es una buena aclaración, porque yo no lo hice en ningún momento”, aseguró el exministro Alejandro Gaviria.

El exministro de Educación, Alejandro Gaviria, ministra de Agricultura, Cecilia López, ministra de Salud, Carolina Corcho y ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. - Foto: Fotografías oficiales de los respectivos ministerios.

Sobre la reforma a la salud que cursa trámite en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Gaviria dijo que es inevitable porque es un proceso democrático y que seguramente el articulado mejorará en el Congreso de la República. “El país acumula unas capacidades por 30 años, unas capacidades que son muy importantes y que no se pueden destruir. Yo creo que esa ha sido en general mi opinión más enfática al respecto. No destruir la capacidad que como país se han construido con esfuerzo”.

Así mismo respondió al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien aseguró que Gaviria nunca debió renunciar a la Universidad de Los Andes, tampoco candidato y mucho menos ingresar al Gobierno Petro. “Es complicado. Yo he aprendido mucho, ¿sabe? Yo no tengo la misma opinión y mi paso por la política fue enriquecedor, yo decidí y no me arrepiento”.

Alejandro Gaviria, Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras. - Foto: Juan Carlos Sierra/Esteban Vega

Gaviria tiene claro que, por ahora, se dedicará a pasar tiempo con su familia, ya que por todas sus actividades no les ha ofrecido la calidad de tiempo que se merecen. Dice que quiere disfrutar la vida y, tal vez, escribir otro libro, puesto que tendrá bastantes espacios para hacerlo. “Ya tengo un título, se va a llamar: La explosión controlada”.

Sin embargo, no está descartado que a través de sus redes sociales pueda expresar opiniones sobre la reforma a la salud que se está tramitando porque aprovechará para analizar a fondo las implicaciones del articulado del Gobierno Petro y de las propuestas que presentarán los diferentes partidos políticos.