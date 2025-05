“Esas cartas, señor Leyva, no son denuncias: son ajustes de cuentas. Parecen chantajes, deslealtades, rabias y falta de principios. No tienen la dignidad del hombre que señala con coraje, sino la amargura de quien espera que lo llamen para algo que ya no le pertenece”, escribió el congresista.

“Usted esperaba que el presidente nombrara a su hijo como sucesor. Lo esperaba como quien reclama una herencia. Pero Colombia ya no es el feudo de las familias políticas. El presidente no le debía nada: ni a usted, ni a su apellido ni a sus nostalgias. Usted no llegó al Gobierno por un acuerdo político, sino por un gesto de amplitud democrática del presidente. Usted no representa una fuerza electoral, usted es una personalidad. Y en vez de retribuir ese gesto con trabajo y lealtad, decidió responder con resentimiento y cartas llenas de veneno", le increpó el congresista al excanciller.