Alejandro Ordóñez estalla contra Gustavo Petro por el caso Deicy Jiménez: “Es el envilecimiento del poder”

Alejandro Ordóñez se posesionó oficialmente como ministro del Interior el pasado miércoles 4 de noviembre, cargo donde tendrá que asumir varios retos que ya le encomendó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

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Entre las prioridades que tendrá el nuevo jefe de la cartera política está sacar adelante el proyecto de Ley de Rescate Económico, la iniciativa que radicó el Gobierno nacional en el Congreso de la República para recaudar más dinero.

Ordoñez, en entrevista con SEMANA, fue enfático en que las instrucciones del mandatario colombiano “son claras”, por lo que buscará una relación “respetuosa” con el Congreso de la República.

“Voy a defender la obra de gobierno, voy a defender aquellos valores y principios que él enarboló con tanta decisión, de una manera clara. El país optó por darle el apoyo y a eso venimos, a afrontar los retos que cotidianamente se vayan presentando”, manifestó Ordóñez.

Aunque el hoy ministro del Interior no quiso detenerse mucho en los temas relacionados con el expresidente Gustavo Petro, aseguró que que si le hubieran hecho caso, “no estaríamos en la hecatombe que generó el anterior Gobierno”, haciendo referencia a la destitución cuando era procurador.

“Son decisiones que se tomaron en su momento con fundamento en realidades que existían en las circunstancias mencionadas, pero creo que esa decisión nos hubiera evitado lo que vivió el país en los cuatro años anteriores”, indicó Alejandro Ordóñez.

Al ser interrogado sobre el más reciente escándalo que vincula al exmandatario por las denuncias de Deicy Jiménez y la presunta red de mujeres que, según ella, le prestaba servicios sexuales a Petro a cambio de contratos, Ordóñez fue claro en su respuesta.

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“Es el envilecimiento del poder, el envilecimiento de la autoridad. Lo último que nos faltaba, que convirtiera al Estado en un burdel. Porque es él ostentando, haciendo una pedagogía del mal ejemplo”, manifestó el ministro.

Ordoñez destacó que por eso “es necesaria una restauración moral del país. La hecatombe económica, social, política y moral ha llegado a tal punto que es menester una restauración moral”.

“El presidente Abelardo De La Espriella lo ha dicho sin vergüenza, el presidente no tiene vergüenza de decir lo que piensa, de decir lo que hace, es un sinvergüenza en el buen sentido de la palabra. Y eso fue lo que el país dijo: por aquí es, esta es la ruta que queremos recorrer. Estamos ante una necesaria e inevitable restauración moral de la patria”, concluyó.