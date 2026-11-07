Alejandro Ordóñez se confiesa con SEMANA: habla del Congreso, Uribe, Petro, Cepeda, y responde si pensó en convertirse en monje

YESID LANCHEROS: ¿Cómo se cocinó su nombramiento al frente del Ministerio del Interior?

ALEJANDRO ORDÓÑEZ: Los episodios fueron muy peculiares. Había acabado de asumir la misión en la OEA y estaba justo en un consejo permanente con los demás embajadores. Normalmente apago el teléfono celular porque, de lo contrario, uno termina distraído. Hacia el mediodía se me acercó el asistente y me dijo: “Embajador, lo está buscando el presidente, lo han llamado de la Cancillería desde muy temprano”. Yo dije: “Bueno, no tengo memoria de haber cometido ninguna imprudencia de esas en las que normalmente incurro”. Entonces, me fui a un salón adjunto y llamé al presidente Abelardo De La Espriella. Él me dijo: “Embajador, ¿cómo le va?, ¿cómo está?, ¿está contento?”. Yo le dije que sí, que estaba contento. Y me dijo: “¿Usted volvería al país?”. Yo le dije: “Sí, presidente”. Y me empecé a preocupar, le confieso. Intuía algo ahí. El presidente me preguntó: “¿Se vendría de ministro del Interior?”. Le respondí: “Presidente, son las doce del día, deme tres horas”. Me contestó: “Pero es que el momento es muy sensible, es histórico”. Yo le dije: “Presidente, yo le tengo que consultar a Beatriz (su esposa, quien falleció en 2023). Recuerde que ella era mi brazo armado, yo era el brazo político”. Él se rio y me dijo: “Ella era bien combativa”.

Abelardo De La Espriella posesionó a Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior: esta será su misión

Luego me fui un momento a una capilla cercana. Ahí estuve un rato visitando al Santísimo y rezando un rosario. Después me comuniqué con mis hijas y les manifesté que estaba dispuesto a aceptar. Llamé al presidente a las tres de la tarde y me preguntó: “¿Qué le dijo Beatriz?”. Le dije: “Presidente, es muy difícil no aceptar en estas circunstancias, acepto el cargo”. Y recordaba lo que le había dicho en la primera conversación que sostuve cuando me ofreció la embajada de Colombia en la OEA: “Acepto este cargo en la inhóspita trinchera”. Y aquí me tiene.

Y.L.: ¿Qué instrucciones le dio el presidente para desempeñar su labor?

A.O.: Las instrucciones son claras. Debo decirle que tenemos una perfecta armonía en todos los aspectos y con lo que se planteó durante la campaña presidencial. El presidente es consciente de las funciones que tiene el ministerio, son muy importantes, la relación respetuosa e intensa con el Congreso. Es necesario generar unas mayorías suficientes para los trámites legislativos, pero siempre respetuoso de los fueros, de los partidos, del Legislativo. Una relación sobre la mesa. Incluso está en trámite una iniciativa que presentó el anterior ministro y que es muy importante: tiene que ver con el relacionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. También es fundamental la relación con las gobernaciones, las alcaldías, los sectores indígenas, las diferentes etnias. Voy a defender la obra de gobierno, voy a defender aquellos valores y principios que él enarboló con tanta decisión, de una manera clara. El país optó por darle el apoyo y a eso venimos, a afrontar los retos que cotidianamente se vayan presentando.

Alejandro Ordóñez, en entrevista con Yesid Lancheros, director de SEMANA, habló sobre su llegada al Ministerio del Interior y aseguró que su agenda será la del presidente Abelardo De La Espriella. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Y.L.: Su reto inmediato será sacar adelante el proyecto de ley de rescate económico. ¿El Gobierno tiene asegurados los votos en el Congreso?

A.O.: El Gobierno está dispuesto a conversar, a escuchar y poco a poco se van aclarando dudas, se va desarrollando ese escenario de la discusión, porque el Congreso es precisamente para eso. Confiamos en la responsabilidad de los partidos, los congresistas. Lo que está en juego es una terrible hecatombe fiscal y económica que se nos vendría en caso de que no sea aprobada la ley que fue presentada. Habrá modificaciones, seguramente, porque habrá diálogo, aspectos que tendrán que observarse y discutirse. El ministro de Hacienda y el vicepresidente, que tienen el liderazgo en el trámite de esta ley, estarán junto con el ministro del Interior y todos los ministros muy pendientes para que se logren consolidar las mayorías necesarias a efectos de que este proyecto se convierta en una ley de la república.

Y.L.: ¿Hasta dónde está dispuesto el Gobierno para que se modifique este proyecto?

A.O.: Estamos dispuestos a escuchar, a dialogar. Si hay otras opciones para recaudar lo que se debe, perfecto. No estamos cerrados, estamos expectantes, pendientes para tener un diálogo con todos los partidos y todos los congresistas. La situación es urgente, inédita. Nunca antes en la historia de Colombia habíamos estado abocados a ello.

Ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, tuvo su primera reunión con su equipo de trabajo

Y.L.: ¿Qué ocurriría si el proyecto no es aprobado en el Congreso?

A.O.: Vamos a quedar sin los recursos necesarios para las obras públicas, para el pago de los sueldos, para el pago de las pensiones. En fin, el trámite de esta ley es una responsabilidad gigantesca que tenemos. En principio hubo preocupaciones, pero en la medida en que se ha podido hacer pedagogía, se han absuelto dudas. Estamos escuchando a todos los sectores, no solamente a los políticos, sino a los sociales que pudieran resultar afectados. El país es consciente de que no existe el dinero necesario para que el Estado sea viable. Con frecuencia uno oye decir: “Es que ustedes se habían comprometido a no crear impuestos…”. Pero es que nos dijeron mentiras, le dijeron mentiras al país, escondieron información y escondieron gastos. Frente a esa nueva realidad, hay solamente un camino y nos toca realizar este rescate porque, si no, el país es inviable y la administración se queda sin dinero. Eso afecta a la sociedad, el empleo, la salud y todo. Como bien se ha dicho, una verdadera hecatombe.

Y.L.: Venimos de un escándalo de corrupción, el de la UNGRD, donde la Justicia investiga a congresistas porque presuntamente vendieron sus votos a cambio de contratos. ¿Cómo se va a relacionar con los congresistas?

A.O.: Con transparencia y sobre la mesa. Es un nuevo relacionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es necesario que esta circunstancia sea entendida en la medida en que se va desenvolviendo esta nueva relación. Eso le devuelve credibilidad tanto al Congreso como al Gobierno. Eso es lo que el presidente, con tanta insistencia, con machacona insistencia, ha hablado de la patria milagro. Uno de los elementos esenciales y fundamentales de esa patria milagro es el nuevo relacionamiento entre el Congreso y el Ejecutivo. Sobre la mesa, sin la necesidad del intercambio perverso de favores a cambio de respaldos en los trámites de las leyes. En eso el presidente ha sido muy claro, muy expreso y muy contundente. Los congresistas han venido siendo conscientes de ese nuevo tipo de relacionamiento.

El ministro Alejandro Ordóñez conversó con Yesid Lancheros, director de SEMANA, sobre el proyecto de rescate económico y la necesidad de construir mayorías en el Congreso para aprobarlo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Y.L.: ¿No habrá mermelada?

A.O.: No habrá mermelada. Incluso, el anterior ministro logró plasmar en un proyecto de acto legislativo eso que se ha considerado la ley antimermelada. Esa relación debe hacerse sobre la mesa y sin ningún tipo de prebendas.

Y.L.: Un sector del país lo considera radical y cree que el diálogo no será fácil con usted. ¿Qué mensaje les envía a quienes piensan eso?

A.O.: Pues el tigre no es como lo pintan. A medida que vayamos hablando y que vayan conociendo la gestión que me corresponde realizar, entenderán que el diálogo conmigo es más sencillo de lo que se pretende construir mediante caricaturas. En la vida pública es frecuente que se hagan caricaturas, y esas caricaturas terminan muchas veces confundiéndose con la realidad.

Yo no puedo llegar como ministro del Interior con una agenda personal. No. Mi agenda es la del presidente, no es diferente, y la agenda del presidente fue avalada por la democracia para ser ejercida dentro de la Constitución y la ley. Entonces, no llego con agendas personales. Dejemos que pase el tiempo y estoy seguro de que quienes han venido tratando de deslegitimar o de criticar anticipadamente mi designación van a cambiar rápidamente de criterio, a medida que vayan conociendo de qué forma y de qué manera ejerzo mis funciones constitucionales y legales. Va a ser de profundo respeto, de profundas garantías, tanto a los partidos como al Congreso. A la oposición se le escuchará, se le respetará, pero desde luego se controvertirá cuando haya que controvertir y se desmentirá cuando haya que desmentir. Esa es la democracia, somos respetuosos, no pretendemos que piensen como nosotros. Pretendemos coincidir en cosas donde se puede coincidir. Por ejemplo, en la ley de rescate se puede coincidir, en el estatuto antiterrorista se puede coincidir, seguramente se coincidirá en todo el plan de gobierno para construir la ruta a la patria milagro. Seré profundamente respetuoso.

José Manuel Restrepo, Omar Bula y Alejandro Ordóñez se reunieron con el secretario general de la OEA en Bogotá

Y.L.: Ministro, ¿Cómo está su relación con el expresidente Álvaro Uribe?

A.O.: Ya hablé con él, me felicitó por la designación y volví a hablar con él en los últimos días para enviarle un mensaje a la bancada respecto a una reunión donde vamos a escucharlos frente a la ley de rescate. Tengo una muy buena relación con el expresidente Uribe, y seguramente tendrá una evolución favorable. ¿Habrá coincidencias? Claro. ¿Habrá discrepancias? Por supuesto. Pero todo dentro del respeto y la consideración debida que se puede tener a cualquier jefe político.

Y.L.: Ministro, ¿usted considera que el presidente Abelardo De La Espriella representa la nueva derecha en Colombia?

A.O.: Estamos para enfrentar esta hecatombe social, política, económica y moral. Una hecatombe donde se enaltecieron el crimen, el delito, el mal ejemplo, donde se pretendieron diluir instituciones sociales como la familia. Se pretendió que el Estado y la sociedad se sometieran justamente al crimen y al delito. Frente a eso no queda otra alternativa que la restauración moral. Es lo que él ha dicho, y la restauración moral debe ser con autoridad y con energía, pero también respetando todos los principios fundantes. En campaña él los mencionó, construidos en un trípode: Dios, patria y familia. Y eso permeando una serie de decisiones. Cuando usted me habla de la nueva derecha, hay toda una efervescencia en muchos sectores sociales y políticos que están hastiados de ese creciente proceso de disolución y por eso reaccionaron en torno a esas banderas que enarboló Abelardo De La Espriella. Él tocó unas teclas del alma nacional en la campaña. Las personas habían perdido confianza, credibilidad, y por eso surgió una persona contra la izquierda, contra el establecimiento, contra todo. Y lo que hizo fue dar el timonazo.

En diálogo con Yesid Lancheros, director de SEMANA, Alejandro Ordóñez aseguró que no habrá “mermelada” en la relación entre el Gobierno y el Legislativo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Y.L.: ¿En qué se diferencia esa nueva derecha del uribismo?

A.O.: Hay coincidencias, sobre todo en las bases que han visto con mucha esperanza al nuevo Gobierno.

Y.L.: Tomás Uribe, uno de los hijos del expresidente Uribe, dijo que en la nueva derecha hay posturas clasistas, elitistas, arribistas y homofóbicas. ¿Usted está de acuerdo?

A.O.: No. No voy a profundizar en eso y en esas distinciones. Aquí se trata de mirar hacia adelante, de ver la debacle que nos dejó el Gobierno anterior. Debemos aunar esfuerzos, realizar convergencias sobre aspectos sensibles y neurálgicos para salvar al país. Nosotros no nos podemos distraer en cosas que, en alguna medida, son secundarias. Aquí lo fundamental y esencial es la salvación del país porque lo que nos dejaron no tiene ningún antecedente. Y por eso nos toca apretarnos el cinturón. Encontramos una realidad que no nos habían querido contar. Además de ladrones, fueron mentirosos.

Y.L.: El excandidato presidencial Iván Cepeda cuestionó su nombramiento. ¿Qué le responde?

A.O.: Respeto al senador Cepeda como a cualquier otro parlamentario. Pienso que estamos en orillas diferentes, pero respetaré a la oposición, la escucharé y seguramente discreparemos, seguramente nos encontraremos en el Congreso, pero tenga la certeza de que siempre con respeto, con garantías y bajo el marco de una relación institucional.

Y.L.: ¿Qué piensa de Iván Cepeda?

A.O.: Bueno, ¿qué puedo pensar? Es una persona que encarna una ideología y ha sido el vocero de la hecatombe, pero está en el derecho que le confiere haber sido un actor político muy importante, desde luego, y muy seguramente continuará con esa vocería en el escenario nacional. Pero no puedo decir nada diferente a que seré respetuoso de la oposición y de los derechos que la oposición tiene. Nos relacionaremos institucionalmente.

Y.L.: El expresidente Gustavo Petro también cuestionó su nombramiento y recordó que usted lo destituyó de la alcaldía de Bogotá. En referencia a usted, Petro dijo: “Hay que volverlo a derrotar”. ¿Qué le dice a Petro?

A.O.: No quisiera detenerme mucho en lo que el expresidente Petro dice. Pero si me hubieran hecho caso, no estaríamos en la hecatombe que generó el anterior Gobierno…

Y.L.: Cuando usted dice “si me hubieran hecho caso”, ¿a qué se refiere?

A.O.: A la decisión que se tomó en el momento.

Y.L.: Cuando usted lo destituyó, el 9 de diciembre de 2013.

A.O.: Así es, advertí lo que iría a pasar…

Y.L.: ¿Siente que hizo lo correcto con esa destitución?

A.O.: Hice lo correcto. Los trámites judiciales posteriores consideraron que no era así, pero creo que las circunstancias actuales son diferentes. Son decisiones que se tomaron en su momento con fundamento en realidades que existían en las circunstancias mencionadas, pero creo que esa decisión nos hubiera evitado lo que vivió el país en los cuatro años anteriores.

Y.L.: Pero algunos analistas dicen que esa destitución, al final, catapultó políticamente a Petro...

A.O.: No es así. No voy a detenerme mucho en esos análisis de futurología, pero así como dicen eso, también dicen lo que le acabo de mencionar.

María Fernanda Cabal le respondió a Petro tras quejarse por la designación de Alejandro Ordóñez en el MinInterior

Y.L.: Hay que recordar también que el entonces senador Petro lo ayudó a elegir procurador y votó por usted. ¿Por qué?

A.O.: Hace algunos días recordaba este episodio que le voy a contar. En los días previos a mi elección como procurador, los entonces senadores del Polo Democrático me dijeron que querían hablar conmigo y nos reunimos en el Hotel de la Ópera. Recuerdo que estaban Petro, Iván Moreno, Alexánder López Maya, entre otros. El único que no asistió fue Jorge Enrique Robledo. El vocero de ellos fue el doctor Petro. Él hizo referencia a una carta de Carlos Gaviria Díaz y me dijo: “No podemos votar por usted”. Petro usó el mismo discurso de siempre, que yo era un reaccionario, fascista, fundamentalista. Dijo: “Incluso dicen que usted quemó libros”. Yo le dije al doctor Petro: “Ustedes son librepensadores, ¿no es cierto? En cambio, yo no soy librepensador, tengo principios. Pero si ustedes no votan por mí en razón de lo que pienso, entonces ese es un acto de incoherencia de ustedes”. Ellos se sonrieron y terminaron diciendo: “Vamos a votar por usted, nos costará mucho ese voto, vamos a resultar afectados políticamente”. Les dije: “No, todo lo contrario; es un acto de coherencia”.

Alejandro Ordóñez le explicó a Yesid Lancheros, director de SEMANA, cómo será su relación con la oposición: “Se le escuchará, se le respetará”. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Y.L.: Ministro, ¿qué piensa del escándalo de Deicy Jiménez y la presunta red de mujeres que, según ella, le prestaba servicios sexuales a Gustavo Petro a cambio de contratos?

A.O.: Es el envilecimiento del poder, el envilecimiento de la autoridad. Lo último que nos faltaba, que convirtiera al Estado en un burdel. Porque es él ostentando, haciendo una pedagogía del mal ejemplo. Por eso es que es necesaria una restauración moral del país. La hecatombe económica, social, política y moral ha llegado a tal punto que es menester una restauración moral. El presidente Abelardo De La Espriella lo ha dicho sin vergüenza, el presidente no tiene vergüenza de decir lo que piensa, de decir lo que hace, es un sinvergüenza en el buen sentido de la palabra. Y eso fue lo que el país dijo: por aquí es, esta es la ruta que queremos recorrer. Estamos ante una necesaria e inevitable restauración moral de la patria.

Y.L.: Usted también destituyó a Piedad Córdoba. ¿Hizo lo correcto?

A.O.: Totalmente, aunque después esa decisión fue anulada. Recuerdo que había tres pilares probatorios gruesos en el tema de Piedad Córdoba. Una fue el computador de Raúl Reyes, donde aparecía en varias escenas. Otra, declaraciones que obraban en un proceso ante la Fiscalía de alias Mincho, jefe del frente 30 de las Farc, y conocía la vinculación de ella con ese grupo armado ilegal. Y una tercera, una declaración, un testimonio de un infiltrado del frente 30, alias el Ucraniano. Años después, el computador de Reyes y las pruebas fueron invalidados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia porque se rompió la cadena de custodia. Con fundamento en esa decisión, el Consejo de Estado anuló la destitución. Eso sí, vale decir que con siete salvamentos de voto.

Y.L.: Hay una acción de repetición de la Procuraduría en su contra para que pague aproximadamente 1.600 millones de pesos por el caso de Piedad Córdoba. ¿Qué espera de la decisión en manos del Consejo de Estado?

A.O.: Soy muy respetuoso, pero ya le conté esos antecedentes en el caso de ella.

Y.L.: Ministro, sus críticos le recuerdan que el Consejo de Estado declaró nula su reelección como procurador al encontrar que usted nombró a parientes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que fue el tribunal que lo postuló.

A.O.: Sí. Ahí hubo un cambio jurisprudencial en la Sala Plena del Consejo de Estado. Ese cambio lo realizaron en mi proceso. Cuando fui ternado por la Corte Suprema, esa inhabilidad o esa interpretación del artículo era diferente. Entonces, fue un cambio jurisprudencial que el juez lo puede hacer, y lo hizo, desafortunadamente. Pero no tengo nada que comentar, esas fueron las circunstancias. Soy un hombre de leyes, soy jurista, soy respetuoso de las decisiones, incluso las que sean en mi contra.

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Y.L.: Ministro, ¿en qué consiste la batalla cultural de la que habla el presidente?

A.O.: Hay principios y valores sobre los cuales se ha construido nuestra cultura. Hay temas de carácter moral, jurídico, político. Hay un proceso de adoctrinamiento tendiente a disolver esos valores y esos principios, incluso hacerlos casi imposibles de profesar y de construir proyectos de vida fundados en ellos. Muchas veces se elaboran políticas públicas en desarrollo de esas agendas. Entonces, ante esa interferencia, sobre todo en torno a la vida, la familia y determinadas concepciones antropológicas que están muy arraigadas en nuestras culturas, se ha generado la reacción que todos conocemos y que se ha denominado batallas culturales. Es un tema de carácter universal, no es novedoso, eso no lo creó el presidente Abelardo De La Espriella.

Si usted va a Estados Unidos o a Europa, se está presentando esa discusión social que se da en el seno de la sociedad, en el seno de las familias. Y ahora con el ingrediente de las redes sociales, pues aún más. Eso fue lo que el presidente enarboló, dirigido sobre todo a los padres de familia que ven con preocupación el futuro de sus hijos. Ven cómo cada vez hay más erradas concepciones que ponen en riesgo estos valores de los que estamos hablando. Entonces, dicen: “No más, vamos a reaccionar, vamos a aglutinarnos, vamos a convocar a la manada para lograr que estos temas tengan voz en la vida pública, una voz en defensa de la vida, de los valores tradicionales, como lo hizo el presidente en la campaña”. ¿Por qué se escandalizan por eso?

La paz total, el acuerdo con las Farc y la política de seguridad estuvieron entre los temas que Alejandro Ordóñez abordó con Yesid Lancheros, director de SEMANA. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Y.L.: Algunos sectores temen que su llegada al Ministerio del Interior amenace los derechos de la comunidad LGBTI, por ejemplo. ¿Qué piensa de eso?

A.O.: Mis funciones están en la Constitución, en la ley; cumpliré con la Constitución y la ley.

Y.L.: ¿Se revisarán temas como el aborto?

A.O.: Está la Constitución, está la ley. Nosotros no somos jueces. A los jueces les corresponde una función, pero lo que es claro es esto: no vamos a promover la cultura de la muerte. Estar o no de acuerdo es un tema personal, pues no estoy de acuerdo, pero institucionalmente ahí está la Constitución, las decisiones de la Corte Constitucional y la ley. No estaremos proponiendo temas de aborto, temas contra la dignidad de la persona. La cultura de la muerte, en suma, no la vamos a promover. En los foros internacionales tenemos unas instrucciones muy claras del señor presidente en defensa de la vida y de la familia. Una de mis primeras decisiones desde la embajada de la OEA fue la adhesión al Consenso de Ginebra (sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia).

Y.L.: ¿Qué significó el gobierno de Gustavo Petro para Colombia?

A.O.: Pretendieron que el Estado y la sociedad se sometieran al crimen y al delito. Estuvimos a punto de saltar a ese vacío. Nos llevaron hasta allá. Gracias a Dios se logró reaccionar de la forma en que se reaccionó para lograr construir la patria milagro. Pero, lo dije, envilecieron todo, menos la esperanza de los colombianos que dieron el grito final para lograr salir del abismo.

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Y.L.: Petro quiere convocar a manifestaciones en oposición a las políticas de Abelardo De La Espriella. ¿Qué les dice a Petro y al Pacto Histórico?

A.O.: Respetaremos y garantizaremos la protesta social. La escucharemos dentro de la Constitución y la ley. Pero ni la violencia, ni el delito, ni el terrorismo son protesta social. Frente a eso, el peso de la ley. Frente a la protesta, garantías y protección. Pero no se permitirá confundir la violencia con la protesta. La violencia no es protesta social. El delito no es protesta social. El terrorismo no es protesta social. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.

Y.L.: Cuando se aprobó la ley de sometimiento, el presidente Abelardo De La Espriella dijo que se acabó la paz total. ¿Qué representó esa paz total para el país?

A.O.: Significó el empoderamiento del delito, del crimen y la legitimación de la impunidad. Fue un golpe, dijéramos que mortal, a la credibilidad de las instituciones, a la confianza en ellas. Afortunadamente, gracias a Dios, logramos, y esa es una contribución del Congreso, que las mayorías tramitaran exitosamente esa ley. Con juicio, el ministro Cancino y el ministro Lara lograron juiciosamente ese trámite.

Y.L.: ¿Qué significó el acuerdo de paz de Juan Manuel Santos con las Farc?

A.O.: Recuerdo que en ese momento fungía como procurador y, con mucha frecuencia, el mismo presidente Santos decía que éramos enemigos de la paz. No. Enemigos de una paz mal hecha. Dijimos que con los acuerdos de La Habana íbamos a nadar en coca y, desafortunadamente, estamos nadando en coca. Lo advertimos. En ese momento, cuando nos señalaban como enemigos de la paz, dijimos que los criminales no iban a pagar un día de cárcel y teníamos razón. Se dijo que no iban a reparar a las víctimas y no nos equivocamos. Dijimos que el acuerdo de La Habana no tenía los seguros necesarios para que no hubiera repetición. ¿Hoy cuántos alzados en armas de los disidentes hay? De acuerdo con el último informe del anterior Gobierno, 10.000. Esos son los errores cometidos y en los cuales no se puede volver a incurrir. Esas fueron advertencias que en su momento hicimos los, entre comillas, enemigos de la paz. Teníamos razón.

En entrevista con Yesid Lancheros, director de SEMANA, el ministro del Interior se refirió a las próximas elecciones y advirtió sobre los riesgos del llamado voto fusil. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Y.L.: Quiero preguntarle por un episodio muy doloroso y es el fallecimiento de su esposa, Beatriz Hernández, en 2023. Sé que lo ha marcado profundamente. ¿Cómo ha sido este tiempo sin ella?

A.O.: Pues muy duro. Ella fue mi sostén en la vida pública, mi fortaleza y mi ejemplo de vida. Desde luego, esos episodios fueron muy duros. Para un cristiano, es un contraste la muerte, el dolor de la partida, pero la certeza del reencuentro. La fe en la vida eterna y en la trascendencia, que es lo que le da a uno alegría. Saber que esta vida no es la vida, eso, por doloroso que sea, por la partida del ser querido… Solamente el bálsamo de la fe le da a uno fuerza para seguir en esta peregrinación.

Y.L.: En Colombia circuló una versión según la cual usted se iba a internar en Estados Unidos en un monasterio a llevar una vida de monje. ¿Eso fue verdad?

A.O.: No. La muerte de mi señora Beatriz coincidió con que a mi hija menor, a la familia de Ángela María, Juan Andrés y sus tres hijos, le dieron la residencia en Estados Unidos. Entonces, ellos me dijeron: “¿Por qué no se va con nosotros?”. Ellos se fueron a vivir a un pequeño pueblo del estado de Kansas, a St. Marys. Ellos lo escogieron por la educación de sus hijos; allá hay una academia católica, educación tradicional y clásica. Y nos fuimos a vivir allá. Yo vivía en un lugar contiguo a la casa donde vivía la familia de mi hija menor. Llevaba una vida de recogimiento, pero dándoles clases a mis nietos en ese pequeño lugar, en ese pequeño refugio que tenía. Mis hijas lo llamaban la ermita. Vivía allá con mis nietos, en un lugar recogido y con una vida muy tranquila. Ese fue el desarrollo durante los tres años que estuve en St. Marys, en el estado de Kansas.

“Reconocemos que no existe un derecho internacional al aborto”: embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez

Y.L.: ¿Le gusta que le digan monseñor Ordóñez?

A.O.: Me sonrío, sí. No soy tan cascarrabias como dicen las caricaturas; soy tranquilo. Me sonrío porque entiendo que lo que quieren es tratar de ridiculizar las convicciones o las creencias, pero me sonrío. No me molestan ni me disgustan. Me da lo mismo.

Y.L.: Usted es un hombre de fe. ¿Cómo la practica a diario?

A.O.: Hago lo que todo católico puede hacer. Me levanto, hago las oraciones de la mañana; después, rumbo a la oficina, normalmente rezo un rosario, voy a misa. Por la noche hago las oraciones de la noche. Eso es lo que siempre se hizo, lo que hicieron nuestros mayores.

Y.L.: Y le recuerdan a diario eso que ocurrió en Bucaramanga el 13 de mayo de 1978, cuando usted quemó unas revistas y unos libros en el tradicional parque San Pío. ¿Qué fue lo que pasó?

A.O.: Es cierto, nunca lo he negado. Éramos un grupo de jóvenes que estábamos protestando por la invasión en esa época de determinadas publicaciones; fue un acto simbólico y lo hicimos en el parque San Pío, ahí donde está hoy la cancha de básquet. Ahí lo hicimos, como un acto simbólico, un acto de protesta. Quemamos unas revistas. Y le cuento una anécdota. En esa misma reunión del Hotel de la Ópera con Gustavo Petro, en su época de senador, él me dijo: “Usted hasta ha quemado libros”. Yo me sonreí y le dije: “Senador, usted quemó un palacio, yo quemé unas revistas, usted quemó unos magistrados”.

¿Habrá cambios en la relación con el Congreso? Alejandro Ordóñez respondió a esa pregunta en conversación con Yesid Lancheros, director de SEMANA. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Y.L.: ¿Y Petro qué le dijo?

A.O.: Se sonrió y quedó frío. Inmediatamente después le dije lo del libre pensamiento.

Y.L.: En esa quema de libros en Bucaramanga, según los reportes, se quemaron revistas catalogadas como pornográficas, pero también libros de autores como Gabriel García Márquez, Marx, Rousseau…

A.O.: No recuerdo ya; eso fue hace 50 años. Revistas, de pronto algunos libros también. Eso fue un acto simbólico que no se les ha olvidado a mis detractores.

Y.L.: ¿Hoy volvería a repetir eso? ¿Quemaría libros?

A.O.: Eso fue otra época, yo hoy tengo 72 años…

Y.L.: O sea, ¿no lo haría?

A.O.: No, hoy a los 72 años me dedico a otros menesteres.

Y.L.: Al presidente lo cuestionan por decir “Que viva Cristo Rey”. A usted también le he escuchado esa expresión. ¿Qué piensa de los que critican eso?

A.O.: Son intolerantes. Mire este tema cultural que estamos viviendo, la disolución de la sociedad, de la familia, la crisis generalizada que se vive, es consecuencia de eso, de que Cristo ya no reina en los corazones, en las sociedades. Entonces, cuando el presidente dice: “Viva Cristo Rey”, pues es un resumen de todo lo que él ha hablado respecto a la batalla cultural. Entonces, no se escandalicen, es un acto de intolerancia que se escandalicen con eso.

Y.L.: ¿Cómo está su seguridad ahora que regresa a Colombia?

A.O.: Tengo un comandante de mi esquema, que es san Miguel Arcángel. Es el comandante de mi esquema de seguridad. Las autoridades competentes han estado muy dispuestas, muy presentes, muy atentas. La Policía, la UNP. Estoy muy satisfecho.

“Viva Cristo Rey”: Alejandro Ordóñez, embajador ante la OEA, dio un discurso donde habló de De La Espriella, la fe y la familia

Y.L.: ¿Está tranquilo?

A.O.: Estoy tranquilo. Cuando acepté la responsabilidad, le dije al presidente: “Sé que en las circunstancias actuales del país, por las funciones del cargo, cualquier decisión que se tome lo pone a uno en riesgo, tanto en la vida o la libertad”. Soy consciente de los riesgos que tengo, pero no tengo mucha preocupación.

Y.L.: El próximo año los colombianos elegirán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, habrá elecciones regionales y locales. El Ministerio del Interior tendrá un rol protagónico. ¿Qué mensaje les envía a los candidatos y a los partidos?

A.O.: Al Ministerio del Interior le corresponde implementar el Plan Democracia junto con el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. La seguridad de los candidatos es un reto muy grande por las circunstancias que vivimos, pero haremos todos los esfuerzos necesarios para garantizarles la vida. Está el ‘voto fusil’ que se presentó en otras oportunidades, es una preocupación que tenemos. Estamos haciendo todas las estrategias necesarias con las autoridades competentes para contrarrestar eso. Es necesario también estar muy atentos a la cooptación de los dineros del delito, de la macrocriminalidad, que también se tornan muy activos para lograr cooptar alcaldías, gobernaciones y demás. Estamos muy vigilantes en eso, con ojo avizor, a sabiendas de los riesgos que está corriendo la institucionalidad.

Alejandro Ordóñez habló con Yesid Lancheros, director de SEMANA, sobre las críticas a su nombramiento y aseguró que el diálogo con él será más sencillo de lo que algunos creen. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Y.L.: ¿Confía en la labor de la Registraduría?

A.O.: Sí, la Registraduría ha demostrado eficiencia y transparencia. La independencia del poder electoral fue una garantía en las elecciones pasadas.

Y.L.: Lo veremos de nuevo en la briega política.

A.O.: Así es, desde la función ministerial, con mucha decisión y con mucha vocación de servicio, identificado plenamente con la patria milagro, con todos los compromisos del presidente. Tengo la decisión de cumplir bien la labor, ser un buen y cumplido estudiante. Esa es mi agenda, la de cumplir mi deber.