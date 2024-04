Alfredo Deluque revela por qué no asistió a la reunión de La U con Petro y dice que el Gobierno tiene mayorías del partido en el Senado

SEMANA: ¿Por qué no estuvo en la reunión del Partido de La U con Gustavo Petro?

ALFREDO DELUQUE: No es un secreto para nadie que desde hace rato asumí una posición dentro del partido, es de oposición y crítica al gobierno de Gustavo Petro. Eso hace que no esté invitado a ese tipo de reuniones que se hacen en el Palacio de Nariño.

SEMANA: ¿No lo invitaron?

A.D.: No me invitaron y creo que hacen lo correcto porque no estoy en la tónica de apoyar las reformas, entiendo que ese fue el objeto de la reunión. Eso es bien sabido por el Gobierno Nacional y los demás miembros del partido. Entiendo que la reunión fue para socializar o tratar de echar adelante la reforma pensional y hablar de la apelación que está pendiente de la reforma a la salud y yo, con mis posiciones que he sentado públicamente, he dicho que no estoy de acuerdo por las razones que he expuesto. Por eso no me van a invitar a una reunión.

El senador Alfredo Deluque. | Foto: Partido de La U

SEMANA: ¿Usted cree que el Gobierno ya tiene las mayorías de La U en el Senado?

A.D.: En el Partido de La U hay tres senadores que hemos votado no a las reformas que han pasado por la plenaria: Norma Hurtado, Juan Felipe Lemus y yo y hay siete compañeros que han decidido apoyar estos proyectos.

SEMANA: ¿Es decir, el gobierno tiene mayorías?

SEMANA: ¿Qué pasó con los codirectores de La U Clara Luz Roldán y Alexander Vega? ¿Se los saltaron para asistir a la reunión con Petro?

A.D.: Yo creo que el Senado tiene una dinámica en cuanto a la aprobación de los proyectos y la concertación con el gobierno que implica que los mismos protagonistas que están en plenaria vayan y expongan sus posiciones en el gobierno nacional, independientemente de cuál sea. La codirección acaba de iniciar, está en todo el escenario de organización interna del partido y después de eso entrará a sentarse en reuniones oficiales de la colectividad a ver si es posible que tomemos decisiones en conjunto.

SEMANA: Hablemos de la Guajira, ¿cómo está hoy el departamento?

A.D.: El departamento viene avanzando en temas importantes, en su zona centro, sur y todavía tenemos muchos problemas en la zona norte, el único desierto habitado que tiene el país y por lo cual tiene unas dificultades para que logremos avanzar en la solución de las necesidades básicas insatisfechas. Ahí tenemos todavía problemas en provisión de agua, acceso a través de carreteras, generación de oportunidades económicas, lo cual genera pobreza.

El Fenómeno del Niño arreció en la Guajira. | Foto: Francisco Arguello

SEMANA: Hablemos de los polémicos carrotanques que compró el exdirector de la UNGRD. ¿Qué debe pasar con ellos?

A.D.: Es triste, me tocó a mí ese episodio triste para la Guajira porque habiendo un mapeo de cuáles deben ser las soluciones estructurales en el departamento, cómo deben funcionar, se tomaron casi 70.000 millones y se echaron, prácticamente, a la basura cuando ese dinero pudo ayudar a que se siguiera ejecutando el plan departamental de agua. Los carrotanques no sirvieron, se advirtió desde antes que no servirían, sin embargo, la UNGRD siguió con su plan. Y, obviamente, estos carros no servían por muchas razones: porque son muy pesados para transitar por una zona donde no hay carreteras si no trochas, no tenían cómo proveerse de agua, todo se advirtió, pero no pasó nada. Fue un episodio triste. Los carros grandes, creo, no servirán para el territorio, de pronto nos pueden ayudar en el sur de la Guajira o el centro del departamento, aunque con el anuncio que hizo el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, de querer siniestrar el contrato, sencillamente, no le servirán a nadie.

SEMANA: Usted es guajiro, ¿qué cree que debería hacerse con los carrotanques?

A.D.: Algunos pueden servir en algunos municipios del sur de la Guajira para poder ayudar cuando se presenten emergencias por falta de agua, son municipios diferentes a los del norte, pero en sí, para lo que fueron comprados, para solucionar las peores condiciones que tenemos nosotros en el desierto, no van a servir. Y si se siniestra el contrato se cobra la póliza, ésta paga a la entidad y los carrotanques pasarían a ser de la aseguradora, al menos, así lo entiendo yo.

SEMANA: ¿Es una buena idea?

A.D.: No sé si administrativamente lo sea, pero algunos de ellos, creo, pueden servir para otras zonas de la Guajira.

SEMANA: ¿Lo consultaron como congresista guajiro a la hora de comprar estos carrotanques?

A.D.: Ese es el problema, no planearon el tema. No conozco el estudio previo que se hizo y que determinó que en la zona de la alta Guajira se necesitaban estos carrotanques. A mí nunca me consultaron. En varias reuniones se les advirtió que los carrotanques no iban a servir para esa zona, se hicieron los de los oídos sordos y simplemente llevaron al fracaso esos dineros. Le pongo un ejemplo: en la alta Guajira se relacionan las familias que necesitan agua, se les hace un pozo, se le pone una bomba, un planta potabilizadora, un panel solar para que pueda funcionar. Adicional, se hace un quiosco grande donde pueden llegar las personas a proveerse del líquido. Y adicional se les da un carrotanque de especificaciones más pequeñas. ¿Sabe cuánto vale eso? 1.400 millones de pesos. Y cada carrotanque que compró la UNGRD vale 1.200 millones cada uno. ¿Imagínese cuántas soluciones individuales hubiera hecho con toda esa plata?

El senador Alfredo Deluque.

SEMANA: ¿Qué opina de la gestión de Carlos Carrillo, nuevo director de la UNGRD?

A.D.: Entiendo que él ha llegado con la intención de arreglar todos los desastres de la Unidad Nacional de Atención de Desastres, él visitó el departamento hace muy poco, anunció que iba a ver cómo arreglaba lo que se hizo mal. Por lo menos, tiene las mejores intenciones, ha actuado de cara al país.

SEMANA: ¿Qué pasa con la Guajira que nada sale bien?

A.D.: El problema ha sido con quienes no han coordinado y concertado las soluciones, quienes la han coordinado y concertado han sacado adelante los procesos. Me refiero al tema del agua. El Ministerio de Vivienda ha llegado a coordinar los recursos que se invierten en el departamento con la Gobernación en el Plan Departamental de Aguas y eso va muy bien. Esos programas avanzan, creo que cada 15 días tienen inauguraciones de hechos nuevos que generan un impacto en la salud y la vida de los habitantes. Pero cuando el dinero no se planea, no se ejecuta de acuerdo a una planeación específica, sucede lo que ocurrió. Hay cosas que me preocupan, ejemplo, no me deja de preocupar el anuncio del gobierno de invertir 500.000 millones en un aeropuerto en la alta Guajira y no hay un estudio que nos diga que debe hacerse allí, cómo va a beneficiar a los demás, un aeropuerto que no tendrá vías de acceso. Yo le he dicho al gobierno que más bien haga el aeropuerto entre Riohacha y Maicao, que sea internacional, con todas las de la ley, y en la alta Guajira que construya un aeródromo para que los turistas que tengan el dinero vayan del aeropuerto internacional hasta allá y se genere una conexión aérea. A veces quedo sorprendido porque las decisiones del gobierno, parece en muchas ocasiones, que se toman con corazonadas y no con razones de impacto.

SEMANA: ¿Se siguen muriendo niños por desnutrición en Guajira?