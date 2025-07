Alfredo Saade pidió brindarle “toda la protección necesaria” al alcalde Carlos Fernando Galán tras revelación de supuesto intento de atentado

Según la información conocida en las últimas horas, el plan se habría truncado. “Se me cayó el sicario de Bogotá, el que mandé a matar al alcalde de Bogotá… se me cayó en Bosa, entonces para que me ayude a sacarlo", dice un hombre que las autoridades han identificado como alias Mono. “Estoy al lado suyo, ojo con lo que está hablando”, responde otra persona que no ha sido identificada.