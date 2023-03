Alfredo Saade señaló a Roy Barreras de jugar “a tres bandas” con la reforma a la Salud y el presidente del Congreso no dudó en responderle

El ex precandidato presidencial del Pacto Histórico y hoy aspirante a la Alcaldía de Cúcuta, Alfredo Saade, señaló al presidente del Congreso, al senador Roy Barreras, muy cercano al jefe de Estado, Gustavo Petro, de jugar a varias bandas en el trámite de la reforma a la Salud en el Legislativo.

En un primer mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Saade afirmó: “Roy juega a 3 bandas”, a lo que el senador respondió de manera categórica: “Así es. A la banda amarilla, azul y roja de mi país. Lo quiero estable, justo y en paz”, dijo.

En respuesta al mensaje que le escribió Barreras, Saade le hizo varios reparos del actuar del senador frente a la reforma a la salud, dando a entender así que su mensaje anterior, el de “jugar a 3 bandas”, así referencia al proyecto de ley.

“Si de verdad la quisieras así, no le hubieras puesto palo en la rueda a la reforma. Y si no le hubieras puesto palo a la reforma a la salud, hoy el presidente Gustavo Petro y el país no dependieran de lo que diga tu aliada en la salud, Dilian Francisca”, señaló Saade.

Roy Barreras y Alfredo Saade. - Foto: SEMANA

Y puntualizó en el mensaje al presidente del Congreso: “el poder popular votó por un verdadero cambio. Levántate Roy estás a tiempo”.

Vale contextualizar que a medida que pasan los días, la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro tiene nuevos apuros que amenazan su tránsito en el Congreso.

Ayer, martes 28 de marzo, el director del Partido Liberal, César Gaviria, le retiró el respaldo a la iniciativa, anunció que su colectividad votará en contra y pateó las cuentas de la Casa de Nariño en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes por donde empezará el estudio del proyecto.

De 21 congresistas, 13 respaldan la iniciativa de Gustavo Petro y ocho la votarían en contra, incluidos los congresistas María Eugenia Lopera, Héctor Chaparro, Germán Rozo y Hugo Ardila, todos del Partido Liberal, que tendrán que oponerse y acatar la decisión de bancada de Gaviria.

Aun así, Petro tiene mayorías para que su iniciativa pase en la Comisión Séptima.

El problema para las matemáticas del Gobierno sería que la directora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, y el director del Partido Conservador, Efraín Cepeda, decidieran sumarse a César Gaviria y hacerle oposición al proyecto.

Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro. - Foto: REVISTA SEMANA

Si eso ocurre, la reforma a la salud de Petro perdería otros cuatro votos: Gerardo Yepes y José Quevedo, del Partido Conservador, además de Víctor Salcedo -uno de los más críticos a la iniciativa- y Camilo Ávila, representantes del Partido de la U.

Es decir, se voltearían los respaldos y las cuentas quedarían 12 votos en contra y nueve a favor, y la iniciativa naufragaría en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

En dicha Comisión, los parlamentarios de un lado y del otro se comen las uñas haciendo cuentas porque dependerá de la decisión de Dilian Francisca Toro y Efraín Cepeda que el proyecto de reforma a la salud pase o naufrague sin ni siquiera surtir un primer debate.

En la tarde de ayer martes, Toro presidió una reunión de bancada con su partido en Bogotá. Allí les dejó claro que espera el último borrador del proyecto de parte del Ministerio de Salud para determinar si le incluyeron los últimos cambios acordados con el presidente Gustavo Petro, tras un encuentro en la Casa de Nariño este lunes 27 de marzo. Si no ocurre, como ha venido sucediendo desde la semana anterior, ella tampoco apoyaría la reforma.

Lo mismo pasa con el director del Partido Conservador, Efraín Cepeda, quien anunció: “El diablo está en los detalles. Nosotros en el Partido Conservador no vamos a aceptar nada hasta tener el texto final”.

Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro reforma a la salud - Foto: Semana

“El proyecto de reforma a la salud no será aprobado si no son incluidas las modificaciones que hemos señalado. Encontramos un documento muy cercano al caos que hemos ajustado y enriquecido. La protección del ciudadano y la defensa de sus derechos es nuestro objetivo”, agregó Cepeda.

Tanto Cepeda como Toro están cansados de que en las mesas técnicas acuerden con la ministra Carolina Corcho algunos puntos del articulado de la reforma, pero cuando leen lo que redactó el equipo técnico del Ministerio no estén consignados los ajustes. Algunos congresistas de ambos partidos ya hablan de un posible sabotaje del Ministerio de Salud.

¿Qué decidirá Gustavo Petro? Aunque el presidente no se ha referido a la decisión adoptada por César Gaviria, al menos hasta la tarde de este martes, lo más posible es que el jefe de Estado siga cediendo terreno a La U y al Partido Conservador en la redacción del proyecto. De lo contrario, su segunda reforma estructural estaría muerta sin ni siquiera surtir su respectivo trámite.