Política

Álvaro Uribe denuncia que Caquetá se ha convertido en epicentro de presión armada en medio de las elecciones

El exmandatario estuvo en un evento de campaña en ese departamento y alertó de la influencia de los grupos armados para el próximo 8 de marzo.

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 9:36 a. m.
El expresidente Álvaro Uribe hizo la denuncia en medio de recorridos de campaña.
El expresidente Álvaro Uribe hizo la denuncia en medio de recorridos de campaña. Foto: Jorge Orozco / El País

El expresidente Álvaro Uribe estuvo en un evento de campaña en el departamento de Caquetá desde donde denunció intimidaciones a los candidatos del Centro Democrático y alertó de la incidencia de grupos armados ilegales en medio de las votaciones.

“Esta tierra de estos nobles colombianos caqueteños es hoy uno de los epicentros del fraude electoral. Unas elecciones que quieren imponer los terroristas con sus armas”, aseguró Uribe.

El expresidente agregó que sería el “tránsito del pacto de La Picota de hace cuatro años al pacto de la selva”. “Aquí vino Iván Cepeda a ratificar que es el candidato de los terroristas, a guardar silencio sobre el asesinato de los soldados. A imponer una nueva modalidad de paramilitarismo que son las guardias campesinas”, dijo el expresidente.

Álvaro Uribe
El expresidente Álvaro Uribe llegó hasta el departamento en medio de la campaña electoral. Foto: Álvaro Tavera

El líder del Centro Democrático denunció que supuestamente en muchas mesas de votación en el departamento no estará la fuerza pública, sino que serán vigiladas por las guardias campesinas. “Muchos campesinos forzados por el terrorismo para poder avanzar en el fraude electoral”, reclamó Uribe.

Política

Gustavo Petro le solicitó a Donald Trump “salir del conflicto armado contra Irán” y le pidió hacer un “pacto por la vida”

Política

Pese a las constantes garantías de la Registraduría, Gustavo Petro insiste en que el supuesto “fraude electoral” sigue vigente

Política

María Fernanda Cabal cuestiona la participación del actor de Hollywood Cuba Gooding Jr. en película financiada por el Gobierno Petro

Política

“Así no le guste”: Gustavo Petro lanzó mensaje directo al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por tasa de homicidios

Política

Gustavo Petro actuará en la película sobre el almirante Padilla, financiada por el Estado, al lado de un actor de Hollywood

Política

Tensión entre el Centro Democrático y Salvación Nacional a tres días de las elecciones: “Qué bueno que reconozcas que les restaremos curules”

Política

Álvaro Uribe confirmó sus razones para oponerse al Gobierno de Gustavo Petro, pese a que el presidente tiene una aprobación del 48 %

Confidenciales

Álvaro Uribe pide que lo ayuden a llegar al Senado y voten por el Centro Democrático: “Daré lo mejor por Colombia”

Política

Álvaro Uribe sugiere que haya apoyo de la comunidad internacional tras amenazas contra Fico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón

Política

Colpensiones prepara un nuevo contrato por $12.339 millones para servicios de medios y publicidad, denunció Paloma Valencia: “En plenas elecciones”

El exmandatario agregó que líderes del partido en la región estarían siendo amenazados por los grupos armados ilegales con el objetivo de intimidarlos de cara a las elecciones regionales.

Álvaro Uribe confirmó sus razones para oponerse al Gobierno de Gustavo Petro, pese a que el presidente tiene una aprobación del 48 %

“Aquí domina el terrorismo, es el que cobra impuestos, es el que le da a nuestra cabeza de Cámara 72 horas para salir del departamento. Aquí hemos venido nosotros a comprometer la palabra, aquí vendrá Paloma Valencia, y esperamos que pueda ser presidente de Colombia, a recuperar la tranquilidad del Caquetá, a hacer las cosas como toca, a derrotar a estos bandidos y apoyar a este pueblo labriego y trabajador”, afirmó Uribe.

El exmandatario criticó la candidatura de Iván Cepeda porque supuestamente tendría influencia sobre esas guardias campesinas. “Paloma vendrá a ayudar al campesino y al finquero, al empresario del campo, al pequeño industrial, toda la comunidad del Caquetá.

Florencia, Caquetá.
El expresidente habló de la influencia de los grupos armados ilegales en el departamento. Foto: Comisión de la Verdad.

Uribe recordó cuando hacía campaña en el 2022 y fue elegido presidente. En ese momento llegó hasta Caquetá para buscar soluciones para el conflicto armado. “Aquí vinimos a iniciar la seguridad democrática, que de algo sirvió”, aseguró Uribe.

El expresidente dijo que llegó hasta el lugar porque le “duele el Caquetá”. Y anunció que desde el Centro Democrático presentarán una queja ante el registrador porque habría mesas electorales en las que no estarían dejando llegar a los soldados y policías.

“La vigilancia dicen que la harán guardias campesinas que están es trabajando bajo las órdenes de estos grupos terroristas, esto no puede ser queridos ciudadanos del Caquetá”, aseguró Uribe.

