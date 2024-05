Álvaro Uribe mostró otra prueba a su favor y reiteró que lo llevaron a juicio en medio de un montaje judicial

“El doctor Iván Cepeda llevaba dos escoltas, ese día sacaron a varios para esa entrevista, nosotros salimos, cuando llegamos a Sanidad, donde nos recibieron, nos dijeron que si teníamos conocimiento en algo del doctor Álvaro Uribe Vélez. Que yo qué sabía de una masacre, un desplazamiento en una hacienda apodada Las Pavas, en el sur de Bolívar . Yo les respondí: yo sí conozco esa hacienda, pero nunca escuché que hayan desplazado a alguien o cometido una masacre allí. Me insistían que si les colaboraba, me ayudaban a solucionar mis problemas lo más pronto posible, podía salir de la cárcel”, confesó.

“Yo no lo conocía. Cuando acudió a mi casa, me dijo que en su familia me apreciaban por el trabajo hecho por el país; que él estaba al tanto del debate del senador Cepeda contra mi persona, que por eso me traía la información de los reclusos”, aseguró el exmandatario.