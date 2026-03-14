POLÍTICA

Álvaro Uribe pidió no insistir en la frase “fuera Petro”. Según él, “al presidente solo le falta comprar un tiquete rumbo a la Luna”

Según el expresidente Uribe, a Petro solo le falta un viaje en una nave espacial “y no hay plata para eso”.

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Redacción Semana
14 de marzo de 2026, 1:40 p. m.
Uribe, quien volvió a hablar en plaza pública después de las elecciones del 8 de marzo, dijo que no le preocupa que el presidente Gustavo Petro no los quiera.
Uribe, quien volvió a hablar en plaza pública después de las elecciones del 8 de marzo, dijo que no le preocupa que el presidente Gustavo Petro no los quiera. Foto: SEMANA, Presidencia

El expresidente Álvaro Uribe visitó este sábado, 14 de marzo, Jericó, un municipio de Antioquia donde el Centro Democrático, su partido político, tiene gran acogida.

Acompañado del senador Juan Espinal, oriundo de esa zona del país, y de la candidata presidencial Paloma Valencia, Uribe dedicó gran parte de su discurso a hablar de la urgencia de restablecer la seguridad en el país después del 7 de agosto, pactó un compromiso con el sector de infraestructura y le pidió a Valencia apoyar a los campesinos cultivadores de café y aguacate de esta zona del país.

Uribe, quien volvió a hablar en plaza pública después de las elecciones del 8 de marzo, dijo que no le preocupa que el presidente Gustavo Petro no los quiera.

“Yo no estoy preocupado porque Gustavo Petro no nos quiera. Él le ha quedado mal a toda Colombia”, dijo enfáticamente Uribe.

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Paloma Valencia, del Centro Democrático, resultó ganadora de La Gran Consulta. Foto: foto: Captura de pantalla

Y pidió a sus seguidores: “No le digan ‘fuera Petro’ porque el único viaje que le falta es comprar un tiquete en una nave espacial para irse a la luna. Y no hay dinero para eso”. El público aplaudió.

Uribe hizo referencia a los vuelos internacionales adelantados por Gustavo Petro durante su gobierno y a los de su vicepresidenta, Francia Márquez, quien ha adelantado 31 viajes que la han llevado a ausentarse 131 días de sus funciones en Colombia y que, en combustible, equivalen a un gasto superior a los 2.500 millones de pesos, según denunció la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

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Uribe hizo referencia a los vuelos internacionales adelantados por Gustavo Petro durante su gobierno y los de su vicepresidenta, Francia Márquez. Foto: Presidencia

A renglón seguido, Uribe Vélez dedicó su discurso a hablarles a sus seguidores de Paloma Valencia, su candidata.

“Ciudadanos, Paloma, la de siempre, transparente, sin duda por el manejo constante de su vida pública. No hay una sola duda de ella. Nadie puede levantar la mano para acusarla en un país fastidiado que le ha perdido confianza a la política por la corrupción. Renace la esperanza para poder confiar en el ejercicio político de la democracia. La gran legisladora, deliberante, buscadora de opciones. Como siempre estudiando, consagrada, caucana que quiere a toda la patria, que nos quiere a los antioqueños”, afirmó.

Uribe adelantó una jornada particular en Jericó. Visitó a la comunidad religiosa de las Clarisas y allí lo encomendaron a Dios. Además, le expresaron su agradecimiento por visitarlas porque, según le dijeron, querían conocerlo.

Jericó
Jericó, en Antioquia, fue el lugar donde Uribe adelantó una jornada con Paloma Valencia. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

“Cumplimos el sueño de conocer al expresidente Álvaro Uribe. Era un sueño que teníamos desde siempre”, coincidieron las religiosas.

Además, le prometieron a Paloma Valencia que orarán por ella, por Colombia y por el expresidente Uribe.

“Estamos muy felices de que estén acá. La felicitamos, doctora Paloma, la escuchamos. Nos dicen que tiene unos principios y una moral, una ética muy linda. Eso es algo muy importante y se lo valoramos. Que el Señor le ayude siempre a ser como es. Es lo que necesitamos en Colombia”, le manifestaron.