Álvaro Uribe presenta borrador para discusión de la Ley de Rescate Económico: austeridad y reducción del tamaño del Estado

El expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó el primer borrador de propuesta del Centro Democrático para la discusión del proyecto de Ley de Rescate Económico, presentado por el Gobierno nacional al Congreso de la República, con el objetivo de abrir la discusión sobre el rumbo de la economía.

Ley de Rescate Económico: Uribe y Centro Democrático definen postura

Este documento, que ha sido sometido al debate público, fue preparado por la colectividad con la colaboración de asesores de gran importancia, luego de llevar a cabo un proceso de consulta y escucha a diversos gremios, grupos sociales y una amplia cantidad de ciudadanos.

La colectividad coincide en el diagnóstico sobre la grave situación de la economía del país, una postura que comparten con el presidente Abelardo De La Espriella. Ante este escenario, se hace un llamado directo a los ciudadanos para aprovechar este momento de dificultad económica como una oportunidad para realizar cambios profundos en la estructura estatal y fiscal.

“Nos preocupa la propuesta tributaria. En este escrito decimos por qué nos preocupa la propuesta tributaria. Hay alternativas”, señaló el exmandatario colombiano, haciendo referencia al documento de la colectividad, el cual contiene 14 puntos frente a los planteamientos del proyecto de ley.

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