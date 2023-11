Álvaro Uribe: “¿Qué ha pasado con los 20 jóvenes asesinados este año en Flandes (Tolima)? ¿Será que la izquierda va a llevar el caso a la justicia argentina?”

“Hace pocos días, una persona que fue fiscal en alto rango me dijo que, gracias a decisiones de nuestro gobierno, se descubrieron violaciones a derechos humanos, falsos positivos. En 2003 no habíamos completado un año en el Gobierno. Organizaciones internacionales de izquierda acusaron a nuestras Fuerzas Armadas de asesinar a campesinos inocentes que los presentaban como guerrilleros, que entre el sitio del asesinato y la morgue les ponían un vestido guerrillero para presentarlos como terroristas”, sostuvo Uribe.

“A mí me era muy difícil creer por mi afecto a los soldados de Colombia, pero nunca fui un omisivo. De inmediato, en 2003, se tomó la decisión que los cadáveres de las personas dadas de baja nunca fueron movilizadas por integrantes de las Fuerzas Armadas. Que el levantamiento o cualquier movilización tendría que hacerla la Fiscalía General, el CTI”, señaló Uribe.

“En junio de 2006, el ministro de Defensa, Camilo Ospina, hizo un acuerdo con la Fiscalía para que cada vez que hubiera una baja, la iniciación de la investigación no estuviera a cargo de la Justicia Penal Militar sino de la justicia ordinaria, de la Fiscalía”, agregó el expresidente.

“Eso llevó a que me acusaran de haber terminado la Justicia Penal Militar, esa acusación la repitió el gobierno que me sucedió, etc. Se hizo en aras de la transparencia”, dijo Uribe.