“Álvaro Uribe se asustó”: el ángel de Miguel Uribe Turbay contó detalles de un encuentro entre Miguel Uribe Londoño y el expresidente en Rionegro

Delia Jaramillo, la esposa del candidato presidencial Miguel Uribe Londoño, habló con SEMANA y reveló detalles inéditos de su vida como fotógrafa, modelo y de episodios políticos recientes.

Jaramillo, a quien María Claudia Tarazona llamó uno de los ángeles del exsenador Miguel Uribe Turbay, contó cómo ocurrió el encuentro entre su esposo y el expresidente Álvaro Uribe Vélez en Rionegro, semanas después del fallecimiento del joven político.

“Como el presidente Uribe le dijo a Miguel que la familia eligiera al candidato presidencial, sentimos como un privilegio el hecho de tenernos en cuenta, pero no fue así”, dijo.

“Teníamos todo el derecho porque habíamos entregado a un hijo (Miguel Uribe Turbay) que había trabajado 14 años en política, que se había dedicado al Centro Democrático, que amaba al presidente Uribe. Primero, el presidente le hizo la invitación pública en Zoom a mi esposo. Cuando conversamos María Carolina Hoyos, María Claudia, Miguel (Uribe Londoño) y yo, estuvimos de acuerdo en que quien debía ser el candidato era Miguel (papá). Cuando fuimos, Uribe no se esperaba eso. Pensaba que era otra persona y Miguel le dijo: ‘Presidente, hablé con la familia y la persona que va a entrar a ser precandidato soy yo’. Él se asustó. No esperaba eso y le propuso que por qué no mejor encabezaba la lista al Senado. Esa no era la idea; el objetivo era llevar y defender las banderas de nuestro hijo porque en el Centro Democrático no hay quien las defienda como su padre”, expresó.

Delia Jaramillo Hoyos. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Por otro lado, según Delia Jaramillo, “eran obvias las dificultades con María Fernanda Canal, Paloma Valencia y Andrés Guerra, entonces precandidatos presidenciales. Fueron necios con Miguel hijo y también con Miguel papá. El presidente Uribe dijo que consultaría el tema con los precandidatos”.

Jaramillo reconoció a SEMANA que le tiene “un cariño inmenso” a Álvaro Uribe. De hecho, contó que en más de una oportunidad lo defendió públicamente, pero hoy se declaró decepcionada.

“Álvaro Uribe no fue justo. Cuando a Miguel le hicieron esa gavilla entre los cuatro candidatos y el director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, el presidente Uribe no se metió, a pesar de que le pedimos ayuda. Lo viví. Fuimos a contarle la verdad y a decirle que nos estaban maltratando. Voy a poner un ejemplo simbólico: el presidente Uribe tenía seis hijos, los cinco candidatos y Gabriel Vallejo. Estaban agarrados y él cogió las llaves de la casa, echó llave a la puerta y se fue para ver quién quedaba vivo. Él no quiso hablar con nosotros”.

Ella siempre tuvo claro que a su esposo, Uribe Londoño, lo expulsarían del Centro Democrático, el partido que ayudó a fundar.

Delia Jaramillo Hoyos es artista. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

”Eso iba para allá, vimos que nos iban a hacer trampa. Por eso mi decepción. Miguel nunca le dijo a Álvaro Uribe que se iba a retirar; le dijimos que estábamos muy aburridos con el maltrato porque a Miguel le cambiaron siete veces las condiciones y al final ni sabíamos cuáles eran. Andrés Guerra, a quien también le tenía aprecio, y ya no, se salió de la candidatura porque no sonaba ni tronaba. Y se fue a despotricar de Miguel en los medios de comunicación y Uribe no dijo nada”, afirmó.

Álvaro Uribe y Miguel Uribe Londoño. Foto: Semana/Suministrado a Semana.

Delia Jaramillo no sabe en qué terminará lo ocurrido, pero tiene claro que su esposo sigue con su candidatura presidencial y que el objetivo es unir a Colombia de lo que llama extremos.