Amenazas en el Valle: representante Alejandro Ocampo denuncia presuntas intimidaciones

Colombia a lo largo de su amarga historia se ha caracterizado por tener fronteras invisibles y amenazas a diferentes líderes sociales, políticos y personajes reconocidos que por alguna razón no son bien recibidos en determinado lugar.

La diferencia en el pensamiento e ideas opuestas han sido alimento para un conflicto que ha cobrado por décadas la vida de miles de personas. Y aunque el tiempo ha pasado, y el Gobierno nacional se ha caracterizado por buscar la ‘paz total’, este tipo de sucesos continúan ocurriendo.

Tal como pasó con la Segunda Marquetalia, que en los últimos días anunció por medio de un panfleto lo que sería la refundación del frente 53 en los departamentos del Meta y Cundinamarca, especialmente en la localidad de Sumapaz en Bogotá.

Pero esto ocurre no solamente con disidencias de guerrillas, sino también con, presuntamente, la delincuencia común y otros grupos organizados.

El representante a la Cámara del Pacto Histórico por el departamento del Valle del Cauca, Alejandro Ocampo, denunció amenazas en su contra, de quienes serían, al parecer, seguidores de la exgobernadora de ese mismo departamento, Dilian Francisca Toro, según afirmó el congresista.

El congresista Alejandro Ocampo pertenece a la bancada de gobierno - Foto: Fragmento de video

“Ayer sacaron a Dilian de la Comuna 20. La gente la sacó y yo subí el video. Al rato, dos personas en diferentes momentos me abordaron y me dijeron que no me metiera con la doctora. Que ‘por qué publicaba esos videos’ y uno de ellos me dijo: ‘Ojo, doctor, que a usted también lo pueden sacar de los pueblos del Valle’”, sentenció en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Alejandro Ocampo Representante a la Cámara por el Pacto Histórico - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Curiosamente, rato después, una página que se llama El Cuarto Poder -y que cada vez que yo digo algo en contra de Dilian, sale a decir cosas mías, peligrosas y pone mi vida en peligro, porque son cosas mentirosas-, dijo que yo le estaba pagando a la gente -que ellos llaman primera línea- para sabotear a los políticos”, aseveró.

Por lo que aprovechó para enviarle un mensaje a la exsenadora: “Dilian, te quiero decir varias cosas. Primero, yo no me asusto por intimidaciones o razones que mandan al estilo de la mafia. A mí, ya me han amenazado, han amenazado a mi familia, han atentado contra ellos y aquí estamos y seguiré estando para proteger los intereses de la gente”.

“La gente la sacó porque ya está mamada de su politiquería y la de su grupo político; porque está mamada de cómo usted se aprovecha de la salud de todos los vallecaucanos y la tiene capturada. A usted, más que a nadie, le consta que yo actúo de frente, que yo uso las vías legales, que yo denuncio, que yo controvierto en los medios, no actúo como actúan otras personas”, continuó.

Dilian Francisca Toro contestó al representante a la Cámara Alejandro Ocampo - Foto: El País - Guillermo Torres Reina, SEMANA

Finalmente, en el video que envió directamente a la exgobernadora, dijo: “Seguiré apoyando a la gente. Seguiré denunciando la corrupción. No me voy a callar. Y le pedí a Dios que me proteja, porque lo que estoy haciendo es justo. El poder de Dios es más grande que la maldad de ustedes”.

“Te vamos a enfrentar en las elecciones de 2023, en las urnas. No me voy a callar”, concluyó el representante.

Dilian Francisca Toro se defiende de las acusaciones y pide investigar

Sobre el particular, Dilian le contestó, que aunque fuera una persona que promoviera la mentira, no está de acuerdo con dicho proceder (amenazante).

De ser cierto que te han amenazado, rechazo que lo hayan hecho. Estoy convencida del poder del diálogo y de la palabra y repudio cualquier acto que atente contra ello; incluso, si fuese en contra de quienes, como tú, Alejandro, promueven el odio, la mentira y la polarización para… https://t.co/rbB3mUN0Cg — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) April 24, 2023

En su cuenta de Twitter, Toro afirmó que aún cree en la vía del diálogo y que las posibles amenazas no son enviadas por ella.

“De ser cierto que te han amenazado, rechazo que lo hayan hecho. Estoy convencida del poder del diálogo y de la palabra y repudio cualquier acto que atente contra ello; incluso, si fuese en contra de quienes, como tú, Alejandro, promueven el odio, la mentira y la polarización para hacer política”, aseguró.

E hizo un llamado para que la situación sea investigada: “Pido que las autoridades investiguen las supuestas amenazas en tu contra”.