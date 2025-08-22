Suscribirse

Política

“América Latina no quiere estar en guerra”: Gustavo Petro en cumbre de mandatarios para la defensa del Amazonas

El presidente insistió en la necesidad de adelantar procesos para enfrentar la crisis climática.

Redacción Semana
22 de agosto de 2025, 8:14 p. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Finalizó la cumbre de países de América Latina que integran el Tratado de Cooperación Amazónica, la cual se llevó a cabo en Colombia, con la participación de varios mandatarios de la región.

Al término del evento, y en una declaración conjunta, el presidente de la República, Gustavo Petro, fue enfático en señalar que la región debe avanzar en un proceso de descarbonización de la economía y en la protección del medioambiente.

Contexto: “Utilizan el narcotráfico como excusa para una invasión militar”: Petro lanzó dardo a Trump y habló de coordinar ejércitos

Sumado a ello, el jefe de Estado dijo que la selva del Amazonas tiene un enemigo en común: el narcotráfico, e insistió en que América Latina no quiere estar en guerras.

“Que la humanidad, obviamente en donde más se puede, transfiera recursos a la selva, al bosque tropical. Y la selva Amazónica es la más grande y en Colombia, tenemos la selva más biodiversa del mundo, que es el litoral pacífico, el Chocó biogeográfico, pero en extensión es la selva amazónica. La extensión que tiene Brasil en selvas aún hoy está determinada por el agua y el agua nace en el Piedemonte Andino selvático”, afirmó.

El presidente, Gustavo Petro, durante el "Conversatorio en defensa del orden constitucional", en Bogotá, el 20 de agosto de 2025
Gustavo Petro | Foto: Foto de Juan David Segura - Presidencia de Colombia

También dijo: “Ya tenemos un fondo nacional, el Fondo Vida, 180 millones de dólares anuales, que se tienen que volver vigencia futura, es decir, asegurar que durante 20 años se mantenga ese flujo anual, pero con tan mala noticia de que los fondos europeos no llegan ni a la mitad de lo que hemos dado nosotros”.

El presidente también aseguró que no ha conocido mayor participación de parte de América del Norte para el cuidado de la selva amazónica, por lo que invitó al presidente de Brasil, Lula Da Silva, a que este tema se hable en la CELAC Unión Europea América Latina CELAC y la Unión Europea, que se reunirá en Santa Marta.

Instalación del Congreso 2025, 20 de julio.
Casa de Nariño | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

También puso de presente que: “Es convencer a la Unión Europea de tener una política independiente y centrarla alrededor de la superación de la crisis climática y no en la guerra, en la cual América Latina no está ni quiere estar”.

El mandatario también habló sobre la importancia del conocimiento y la investigación. “El presidente de Bolivia ha profundizado en que se pueda construir más profundamente una red de instituciones de investigación y de universidades que ahonde, recoja y sistematice los conocimientos indígenas alrededor del manejo de las quemas de la selva y de la alimentación y apunte hacia la bioeconomía, como una perspectiva sostenible de desarrollo y de riqueza para la población y el territorio. Indudablemente, la propuesta de que vayamos unidos a la COP30”, insistió el presidente Petro.

Contexto: Esta es la respuesta del Ministerio de Defensa a la Gobernación de Antioquia antes de la crisis de orden público en Amalfi

Por último, manifestó en la declaración conjunta: “Tener una flota común o por lo menos coordinada para cuando los procesos que ya iniciaron de intensificación de la selva amazónica, se puedan enfrentar por nuestros países desde los lugares geográficos diferentes y amplios y con relativa efectividad”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tribunal Superior entra formalmente a estudiar la apelación contra la condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez

2. ¿No van más? Luisa Fernanda W habló por rumores de ruptura con Pipe Bueno; dijo que el tiempo “todo lo cambia y trae verdades”

3. Concierto de Molotov en Bogotá: qué se puede ingresar, horarios y recomendaciones

4. Magistral debut de Luis Díaz en Bundesliga: Bayern Múnich gozó con gol y asistencia suya

5. Manipulación, cenizas falsas y abuso de cadáveres: el aberrante caso de una funeraria en Colorado que tendrá fallo judicial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroguerraAmérica Latina

Noticias Destacadas

Presidente Gustavo Petro

“América Latina no quiere estar en guerra”: Gustavo Petro en cumbre de mandatarios para la defensa del Amazonas

Redacción Semana
Miguel Uribe Londoño, Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Londoño será el quinto precandidato presidencial del Centro Democrático: asumirá las banderas de su hijo

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro

“Utilizan el narcotráfico como excusa para una invasión militar”: Petro lanzó dardo a Trump y habló de coordinar ejércitos

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.