Andrea Petro habló de su fundación para migrantes y dijo que Gustavo Petro está solo defendiendo sus reformas: “El odio contra el gobierno da pena internacional”

SEMANA: ¿Cuál es la principal apuesta de la Organización Colombiana para Migrantes?

ANDREA PETRO: Se trata de una ONG que apunta a no tener más migración irregular. Hay que disminuir las cifras de migración irregular en países como Francia y España. Por el momento, esa es la primera fase de desarrollo. Luego, estamos mirando qué otros países vamos a revisar. Vamos a estar presentes en los lugares donde se dé la mayor parte de migrantes en el exterior. Si en Costa de Marfil no hay tantos colombianos, no tendríamos la necesidad de apoyar. Trabajamos de la mano del Gobierno, porque les daremos unos reportes de los mapeos de necesidades de las actividades consulares a la Cancillería. Los podemos acompañar y entender realmente las necesidades del colombiano cuando está en el exterior.

SEMANA: ¿Qué debe hacer quien quiera migrar?

A.P.: Son varias misiones. Primero, está la sede en Bogotá, el principal filtro de las embajadas francesa y española. Ya hemos hablado con las dos entidades. Vamos a guiar a las personas simplemente diciéndoles la verdad, contándoles si tienen la posibilidad de migrar o no. Acá vamos a atacar la mafia más grande de la migración: los tramitadores y la trata de personas. Es sencillamente decirles la verdad a las personas, que sepan qué es migrar, qué consecuencias van a tener si lo logran de manera organizada, con una visa o si lo quieren hacer de manera ilegal. Que sepan sus consecuencias reales.

SEMANA: ¿Por qué solamente Francia y España?

A.P.: Porque yo resido en Francia. Cuando perdí mis papeles en el 2016 viví en carne propia lo difícil que es, el abandono del Gobierno con los extranjeros, ni nos miraban. No encontré la ayuda consular que estaba buscando, me tocó sola, pasé por las duras y las maduras, estaba embarazada. Fue un proceso difícil, tedioso, duré tres años para poder regularizar mi situación. La volví a regularizar porque soy mamá de dos francesas, por eso tengo mi residencia aquí. Aquí la necesidad más crítica a nivel europeo es España porque prácticamente son un millón de colombianos. Uno mira las estadísticas, dicen que son 300.000, en Francia dicen que son 27.000, ahí encontramos un problema grave de cifras. Mi fundación va a tratar de armonizar todos los números entre Migración, los países receptores, las academias europeas, entre otras (…).

Andrea Petro cristalizó uno de sus mayores sueños: su fundación para ayudar a migrantes colombianos. - Foto: Cortesia

SEMANA: ¿Cómo le ha ayudado el Gobierno?

A.P.: Soy una ONG. He ido a la Cancillería, he hablado con diferentes ministros porque una de las misiones de la fundación es darles la posibilidad y garantía a muchos colombianos que están en el exterior y quieren retornar al país. Priorizo este gobierno porque es el de mi padre y creo en él también (…) Tuvimos un pequeño éxodo de cerebros y deberíamos volverlos a seducir porque hay mucha gente que quiere regresar. Yo he ido a los consulados para mirar por qué los colombianos no van a sus consulados. En general, ellos piensan que los van a deportar. Es ignorancia, diría yo. He querido entender por qué no se le tiene confianza a las entidades gubernamentales.

SEMANA: Sus hermanos harán parte de la fundación, ¿qué tareas tendrán?

A.P.: El vicepresidente es Andrés, mi hermano que está en Canadá. No vi a otra persona para ese rol en mi fundación, es una idea que tengo desde 2016. Es la persona adecuada, si algo me llega a suceder que quede en sus manos, él es migrante y refugiado político en Canadá. El mirará Estados Unidos más adelante.

En los temas de la mujer, Sofía ha estado muy enfocada en el feminismo. Yo le pedí que si podía participar en unos foros y otras actividades en torno a la mujer migrante. Ella nos apoyará en esos temas. En las caracterizaciones migratorias que hemos hecho, vemos que el 54% son mujeres que migran. Nicolás es diputado del Atlántico, una ONG no es política. Si él quiere a título personal participar, obviamente, se le abren las puertas. Desarrollaremos un tema importante con el deporte y la mujer, con deportistas que entran en un sector xenófobo. Antonela, por más que tenga 14 años, tiene un importante punto de vista al respecto.

SEMANA: Usted dijo recientemente que no le gustaban algunos nombramientos de cónsules. ¿Por qué?

A.P.: Porque también tengo mis opiniones, tampoco todo es rosa como todo el mundo piensa. El problema, en algunos casos, es de mentalidad del cónsul cuando llega, ya hay unos equipos establecidos, que llevan años allí y para una persona que acaba de llegar no es fácil. Fui bastante dura con algunos nombramientos antes de entender el por qué y el cómo. Y todos son estratégicos y tienen una razón. Hay muchos perfiles que entendí por qué el gobierno se demoró tanto tiempo en nombrarlos, como Francia y Reino Unido donde estarán Alfonso Prada y Roy Barreras.

Andrea Petro confesó que no volvió a hablar con su hermano, Nicolás. - Foto: Instagram @andreapetro9-Semana, montaje Semana.

SEMANA: ¿Qué dice el presidente Gustavo Petro de su fundación?

A.P.: Él nunca se ha metido en nuestras vidas y proyectos. Él, a veces, tiene temores como cualquier padre, habla más de los temores. El temor que él tiene son las donaciones, los dineros sucios que puedan entrar a la fundación. Desde noviembre estamos fortaleciendo ese aspecto. Tenemos a la Secretaría de Transparencia que nos puede colaborar. Nosotros no vamos a recibir todas las donaciones. Ya tenemos hasta nuestro sistema bancario bien definido para que no nos metan un gol por querer afectar al presidente.

SEMANA: De otro lado, ¿cómo ve la oposición a su padre?

A.P.: A mí también me están cascando siempre. Uno aprende a no leer. Quien nada debe nada teme. Es un odio y una cosa contra mi padre que da pena internacional. Españoles con los que hablo mucho me dicen que les da pena. Hay límites, como las amenazas a mis hijas. Es complicado, pero estamos tan acostumbrados, a palabras necias oídos sordos.

SEMANA: ¿Sigue conectada con el presidente, lo sigue aconsejando así lea tarde sus mensajes?

A.P.: Él antes leía menos. Ahora responde de una vez, lee de inmediato, cualquier consejo lo toma, pregunta cosas, hay una comunicación bastante fluida, antes no era así. Yo pensé que iba a ser más difícil acceder a él cuando asumiera el gobierno, pero no.

SEMANA: Le critican mucho porque el presidente vive pegado a Twitter, ¿qué piensa?

A.P.: Antes era peor. Es su modo de comunicar, es su manera de estar con la gente sin tanta barrera. Yo entiendo que le guste Twitter. Antes le respondía muchas cosas a las personas, ahora no puede hacerlo porque es el mandatario. No le veo problema a eso. Antes no se despegaba en Twitter, ahora tiene momentos en que ni siquiera se le ve el teléfono en la mano.

SEMANA: ¿Le preocupa que tanto estrés enferme a su padre?

A.P.: Es un nivel de vida muy difícil. Cuando veo a los ministros, a mi papá trabajar como lo hacen, es de admirar. Ya entiendo por qué los presidentes salen tan canosos. Hay momentos en que yo veo a mi papá exhausto, le agarro la mano y le digo ‘ve y descansa, duerme’, pero él no para nunca. En los momentos que dicen que está enfermo es porque los médicos le piden un reposo absoluto.

SEMANA: ¿Cree que los hijos deberían defender más a Petro?

A.P.: Lo defendemos. Hay cosas que nos chocan tanto que decimos algo. Otras, no les paramos bolas Hay cosas que dicen muy injustas. (...) Me parece un poco amarillista la prensa en Colombia, pero toca mejorar la comunicación con ellos. La prensa mira un poco más a qué le prestaría atención los colombianos, si a la salud del presidente o sus reformas, o, en ocasiones, a los fake news, cosas que él también ha publicado. Debería haber una persona atenta a este tipo de información para que el presidente no cayera en eso y compartiera noticias que no son ciertas.

SEMANA: ¿Cómo ve las críticas contra Verónica Alcocer?

A.P.: No me gusta mucho que solamente están mostrando que ella solo baila. Ella tiene otras cosas valiosas de las que nunca se habla. Usted mira en internet a Verónica Alcocer y sale cómo se vistió, que bailó, cantó. No más. Ella siempre ha sido bastante alegre, la conozco hace 25 años y siempre ha sido la misma, le gusta bailar, hace parte de su personalidad.

SEMANA: ¿Volvió a hablar con Nicolás Petro?

A.P.: No (ríe).

SEMANA: ¿Pero lo invita a su fundación?

A.P.: Si él quiere participar que participe. Ahora tiene unos problemas con la Procuraduría y es mejor que se focalice en eso.

SEMANA: Será tía. Nicolás será padre…

A.P.: Sí, seré tía. Por fin, no voy a ser la única con hijos.

Andrea, la hija mayor de Petro, llegó con su hija a Bogotá para acompañar a su padre a votar en la primera vuelta presidencial. - Foto: ESTEBAN VEGA - semana

SEMANA: ¿Cree que a su padre le ha faltado más apoyo y respaldo del Pacto Histórico frente a las reformas?

A.P.: Entiendo las reformas, tengo mis opiniones, son los sistemas de reformas que hay en Europa. Para mí no son descabelladas y utópicas, sino realistas. Veo que el Pacto Histórico necesita llevar más las banderas de la unión del proyecto político, me parece que hace falta mucha comunicación. Ellos lo hacen pero no se visibiliza todo el trabajo que están haciendo. Diría que mi papá está bastante solo con el tema de sus reformas, hay muchas personas que lo apoyan y de la noche a la mañana ya no están o partidos que normalmente hacen parte de la coalición y que de la noche a la mañana no se les dio la gana y por intereses personales.

SEMANA: Se refiere a La U, el Partido Liberal, Conservador. ¿Le da mal genio que eso ocurra?

A.P.: No, no me sorprende, la verdad.

SEMANA: Conclusión, falta más contundencia para apoyar a Petro.

A.P.: La gente- en algunos casos- está mirando sus propios intereses y no los de la colectividad. Si queremos cambiar al país tenemos que estar todos en comunicación, trabajando en equipo, por más que no tengamos las mismas banderas políticas. De eso se trata el arco iris que mi papá tiene como bandera, tener todos los partidos políticos en su interior.