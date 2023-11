Andrés Forero asegura que la reforma a la salud está enredada por errores del mismo Gobierno: “Son aliados inesperados”

SEMANA: ¿Qué ocurrió en la reunión entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro?

Andrés Forero (A.F.): Recibimos la invitación y la atendimos. Obviamente, nosotros reconocemos la dignidad del presidente de la República, a pesar de que tenemos una serie de diferencias con él. Hicimos una rueda de prensa donde básicamente reiteramos lo que le habíamos presentado al presidente Petro. Son las razones por las cuales nosotros nos oponemos a su reforma. Le advertimos también sobre los riesgos de una potencial crisis en el sector salud, que está a la vuelta de la esquina. Va a enfrentar una crisis si no se hace cargo el Gobierno nacional. Básicamente, el presidente insiste en que esa reforma no se retira y nosotros obviamente nos tenemos que mantener en un ejercicio de oposición a ese proyecto de ley. Es lo que hicimos. En la plenaria del jueves presentamos una solicitud de aplazamiento de la reforma nuevamente porque no se ha radicado en la Secretaría de Cámara de Representantes. También hace falta el concepto fiscal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Nos parece un despropósito que pretendan seguir votando a ciegas un proyecto tan trascendente. No sabemos cuáles van a ser los costos.

SEMANA: ¿Qué les han dicho desde el Ministerio de Hacienda sobre el concepto fiscal?

A.F.: Siempre pongo el ejemplo de los CAPS. Al responder derechos de petición que yo mandé a mediados de octubre, ellos me dicen que supuestamente el costo de los CAPS, de aquí al año 2026, es de 6,9 billones de pesos. Y en una presentación, que hizo el señor viceministro Jaime Urrego la semana pasada, decía que eran 11,3 billones de pesos, con el compromiso de que supuestamente iban a invertir 4 billones de pesos el próximo año. Recursos que no están contemplados en el presupuesto para esa vigencia por parte del Gobierno nacional. Decimos eso porque no podemos seguir votando a ciegas. Por eso presentamos esa moción de aplazamiento.

SEMANA: ¿Cree que la oposición, más allá de dilatar el debate, tiene posibilidades de hundir la reforma a la salud?

A.F.: Quienes nos oponemos al proyecto de reforma contamos con dos aliados inesperados. En primer lugar, el señor ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que al salir de la reunión con el expresidente Uribe tuvo unas declaraciones muy desafortunadas. Incluso fueron rechazadas por el propio ministro del Interior en la plenaria de la Cámara y que básicamente sacaron de la discusión a los congresistas del Partido Verde. A pesar de tener copartidarios en el Gobierno, los integrantes de esa bancada eran votando en contra de la reforma a la salud, Obviamente nos ayudó. Lo que también nos ayudó fue la actitud del señor presidente de la Cámara de Representantes. Había habido una reunión de voceros presidida por él, donde se había planteado que determinados artículos no se iban a votar en bloque, sino que se iban a votar de manera individual. El presidente decidió hacer caso omiso de ese compromiso y pretendió volver a votar un bloque de artículos. No dio espacio para la deliberación, no se habló absolutamente nada, no se pudo debatir y luego trató de votar. Muchos nos terminamos saliendo y el presidente se quedó sin quórum.

Andrés Calle, presidente de la Cámara. | Foto: Andrés Calle

SEMANA: ¿Creen que el presidente Gustavo Petro tendrá en cuenta la información que le presentaron en la reunión?

A.F.: Nosotros asistimos a esa reunión, de iniciativa del presidente Gustavo Petro. De hecho, fuimos acompañados por dos personas, una de un grupo de pacientes. También nos acompañó un experto en materia de salud, el doctor Andrés Vecino, de la Universidad Johns Hopkins. Yo creo que como lo definió el presidente Uribe fue muy claro. Más que diálogo, fue un debate franco, abierto, respetuoso y obviamente sano para la democracia en el país, pero las diferencias se mantienen. No sabemos qué va a hacer el presidente de la República. Ojalá haya atendido esas solicitudes, pero un día después pretendieron seguir adelante y votar artículos sin deliberación. Afortunadamente terminó frenando.

SEMANA: ¿Cree que hicieron falta otras posturas en oposición a la reforma en la reunión?

A.F.: Nos pareció importante invitar a esas personas a la reunión para que el país tuviera claro que la oposición a ese proyecto de ley no es exclusiva del Centro Democrático. Nosotros también invitamos a representantes de otros partidos, personas que han estado oponiéndose a la reforma. Ellos decidieron desistir. Algunos presentaron una carta alternativa. Los representantes de las bancadas del Partido Verde, Nuevo Liberalismo y Partido Liberal le pedían al presidente un espacio similar al que nosotros tuvimos. Digo esto es para que no vaya a creer el país que esto es una oposición exclusiva del Centro Democrático. Además invitamos a los expertos porque no es una oposición caprichosa.

SEMANA: ¿Ustedes creen que hay ambiente para otra reunión?

A.F.: Creo que se generó más expectativa por parte de la opinión pública, de lo que podría llegar a pasar. Nosotros teníamos muy claras nuestras posiciones, me imagino que el Gobierno también las tenía. Nos parece que no podíamos negarnos a ese espacio que estaba abriendo el presidente de la República. Nosotros somos respetuosos de la dignidad presidencial. Él nos invita a nosotros en democracia y vamos, pero con la claridad de que no estábamos yendo a negociar. Íbamos a exponer tesis. Si el presidente nos vuelve a invitar sobre otro tema, seguramente habrá posibilidad de ir. Yo creo que es positivo para la democracia en el país, que visiones encontradas, diferentes y opuestas puedan manifestarse de manera respetuosa en un debate franco y abierto.

SEMANA: ¿Qué opina sobre el rol del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que tuvo una salida en falso después de la reunión?

A.F.: Llamó la atención. Considero que es una declaración muy desafortunada de una persona que lleva muchos años en política. Ha sido gobernador, ha sido alcalde y ha sido senador. Le complicaron la aprobación de esos artículos el día de hoy. Quien ha dicho que fueron desafortunadas, que no salió bien, ha sido el propio ministro del Interior. Entonces ahí nuevamente es donde nosotros decimos que no nos pueden acusar a nosotros de que esto esté enredado cuando ellos cometen ese tipo de errores. Terminaron sacando a la totalidad de los integrantes de la bancada del Partido Verde.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud | Foto: juan carlos sierra-semana

SEMANA: En este momento y como están las cosas actualmente, ¿la reforma a la salud pasa o se hunde?

A.F.: No sabría decir. Si el Gobierno nos sigue ayudando y el presidente Calle también, quizá podría darse el escenario donde no se termine aprobando en este año. No me puedo adelantar a nada, pero si contamos con ayuda tan valiosa como la del ministro Jaramillo y el presidente Calle, porque son decisiones arbitrarias y que van en contravía de lo que definieron los voceros en esa reunión que él mismo convocó, yo creo que hay un espacio para el optimismo.

SEMANA: Es decir, el Gobierno está cometiendo tantos errores que están ayudando a la oposición...