Confidenciales

Andrés Forero destapó visita del exdirector del INS a agente interventor de EPS

Giovanny Rubiano quedó en el registro de visitas al exagente interventor de la EPS Sánitas.

Redacción Semana
16 de enero de 2026, 3:59 p. m.
Andrés Forero es del Centro Democrático.
Andrés Forero es del Centro Democrático. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El representante a la Cámara, Andrés Forero, denunció que el exsuperintendente de salud y exdirector del Instituto Nacional de Salud (INS), Giovanny Rubiano, sí visitó a los agentes interventores de las EPS, pese a que había presentado un documento en el que negaba que hubiese efectuado esos encuentros mientras estuvo a cargo del INS.

La Superintendencia había respondido a un cuestionario enviado por el congresista asegurando que el entonces director del INS no adelantó reuniones con personas que ejercieran el cargo de agentes interventores.

Sin embargo, un documento que la EPS Sanitas le envió a Forero, en respuesta a un derecho de petición, dejó en evidencia que Rubiano sí estuvo en la sede de esa entidad. La visita se desarrolló el 28 de agosto de 2024 y quien le autorizó fue Duver Dicson Vargas Rojas, funcionario que para entonces se desempeñaba como agente interventor.

“Giovanny Rubiano negó visitas a interventores de EPS siendo director del INS. Sanitas lo desmintió y confirmó que fue con un señor al que La Silla Vacía relaciona con el indebido traslado de 9.000 pacientes de VIH a Siam. ¿Por qué mintió? ¿Qué oculta? ¿Abogó por Siam?“, cuestionó el representante Forero.

La información publicada por ese medio de comunicación indica que el exfuncionario Jairo Céspedes, quien habría hecho parte de esa visita, estuvo relacionado con irregularidades en un contrato para la atención de pacientes con VIH en la Clínica Siam.

