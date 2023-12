Angélica Lozano alerta que las mesas directivas de Senado y Cámara no han firmado la ley ‘Chao marcas del gobierno’ que fue aprobada por el Congreso

La senadora Angélica Lozano advirtió en sus redes sociales que la ley que se conoció como ‘Chao marcas del gobierno’ no ha sido firmada por todos los integrantes de las mesas directivas de Senado y Cámara, por lo que el texto no se ha podido enviar a la Casa de Nariño para su sanción presidencial.

“Lo que quiere decir es que no puede haber más despilfarro, no más inversión en cada municipio, presidencia, entidad descentralizada, órgano de control, que al comenzar el mandato se cambian los colores, los nombres, las frases, el eslogan, los colores, se deben usar los colores de la bandera del respectivo municipio, la nación. Se acaban los apellidos, ya no es: ‘valledupar te quiero’ y a los cuatro años valledupar ‘alegre’, No. Esto aplica para los mandatarios que se posesionan el próximo 1 de enero”, dijo Lozano.