Angélica Monsalve se defiende de Cathy Juvinao; dice que la representante fue quien pidió la grabación en 2022

La congresista Catherine Juvinao y la fiscal Angélica Monsalve protagonizan un duro choque luego de que la representante denunciara a la funcionaria judicial por, presuntamente, “violar su intimidad”.

“Denuncio a la fiscal Angélica Monsalve por violar mi intimidad, entrar a mi casa y grabarme sin autorización, diciéndome mentiras y constriñendo mis respuestas frente a sus falsas informaciones”, manifestó Juvinao mediante una publicación en su cuenta de X.

Ante las declaraciones de la representante, la fiscal respondió: “ahora solo me falta que me culpen de haber roto el florero de Llorente. Cómo una congresista puede ser tan mentirosa, usted me buscó desesperadamente, y vino dos veces a mi casa, incluso salió ebria de aquí, usted quería controlar al FGN y usarme para eso”.

La discusión ha continuado en la tribuna digital y con declaraciones en medios de comunicación. De hecho, en el espacio de Vicky en Semana, Cathy Juvinao se refirió a los señalamientos de Monsalve sobre haber salido “borracha” de aquella reunión en su casa.

“Hasta me agrada que ella se exprese en esos términos, porque da cuenta de la ruindad y de la bajeza en su lenguaje”, dijo. “Cuando ella me recibe en su casa esa primera vez, que es la que yo me imagino, a la que ella se refiere porque nunca más me he tomado un vino con ella. Me tomé un vino con ella ese día, con el esposo. Estaba el esposo y estaban las hijas. Estuvimos quizás un par de horas en la casa y me fui”, recordó Juvinao.

Incluso, sostuvo que, con sus acciones, la fiscal Monsalve trata de “encuadrar un ataque” en contra de su persona, su imagen de mujer, integridad y credibilidad.

Catherine Juvinao, representante a la Cámara. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La prueba de Monsalve

A través de su cuenta en X, antes Twitter, la fiscal Angélica Monsalve se defendió de las denuncias de la representante a la Cámara.

“Señora Cathy Juvinao, estoy anonadada con la capacidad que usted tiene de mentir, esa grabación, que no he filtrado (creo que fue usted), es un video que usted me pidió que le hiciera en mi casa en julio 2022, ¿me autoriza a publicarlo? Es la prueba para refutar su denuncia”, escribió Monsalve.

La fiscal Angélica Monsalve. | Foto: X @alazamo123

En esa línea, aseguró que la polémica grabación a la que se refiere Juvinao en su denuncia habría surgido bajo la petición de la misma congresista.

Trino de Angélica Monsalve. | Foto: X @alazamo123

“Del presidente Petro habló pestes”

En el marco de la entrevista en Vicky en Semana, Juvinao se refirió a lo abordado en la reunión. Según comentó, cuando Monsalve le habló del presidente Gustavo Petro, dijo haberla notado muy molesta.

“Un poco me decía que el Gobierno la había ilusionado con la posibilidad de ternarla a fiscal general de la Nación y que ella quería ser fiscal general. Entonces, que después de que el Gobierno le había hecho ojitos con esa posibilidad, que ahora no le estaban contestando al teléfono, que el presidente Petro era un ‘tal, pascual’ porque la había dejado plantada varias veces en la Casa de Nariño, que la había dejado esperando yo no sé cuántas horas. Mejor dicho, que el presidente Petro la había irrespetado básicamente y que ella estaba muy molesta con el Gobierno”, relató.

En tal sentido, Juvinao dijo que no sabe si en últimas lo que buscaba Monsalve, al decirle todo lo anterior en su visita a la casa, era que le dijera “venga yo la ayudo con el Gobierno, yo hablo con el presidente”.