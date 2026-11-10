Angie Rodríguez lanza mensaje tras abrir sus cuentas en redes sociales: “Guardar silencio nunca fue una opción”

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, abrió sus cuentas de redes sociales tras varios meses de denuncias sobre presuntos crímenes y actos de corrupción durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

La exfuncionaria del gobierno Petro agradeció “a Dios, a mi hijo, a mi familia, a mis verdaderos amigos, a mis exasesores y en especial a las personas que, tanto en Colombia como en otros países, me han reconocido, me abrazan y me envían mensajes de valentía y de fortaleza”.

Este será un espacio para seguir siendo escudera de la verdad, con la misma firmeza de siempre. Síganme 💪🏽 https://t.co/kzwHCdoanl — Angie Lizeth Rodríguez Fajardo (@Angier_1992) November 10, 2026

“No es para menos. Me estaba enfrentando al poder y me sigo enfrentando a un poder muy grande. Pero no me arrepiento de nada. Siento que hice las cosas como debería”, manifestó Rodríguez en el video.

Y agregó: “Mientras ellos se dedicaban a atacarme, a hostigarme, a violentarme, a maltratarme y a torturarme, yo me dedicaba a recoger pruebas, me dedicaba a seguir trabajando por mi país y a hacer las cosas como corresponde”.

Además, Rodríguez resaltó que las pruebas “se entregan ante las autoridades” y dijo que llevaba “diez pasos adelante”.

“El objetivo principal es ir resignificando temas y espacios que como país necesitamos replantearnos”, dijo, anticipando que por este medio revelará información de interés nacional y de la comunidad internacional.

En las últimas horas, un juez le ordenó a Rodríguez retractarse sobre sus acusaciones contra Laura Sarabia, también exdirectora del Dapre, luego de señalarla de tener videos del expresidente Gustavo Petro como supuesto material de chantaje.

Angie Rodríguez no se retractará de lo que dijo contra Laura Sarabia: desobedecerá orden de juez

Sin embargo, la periodista Darcy Quinn reveló que Rodríguez no se retractará, por lo cual podría incurrir en desacato.

Es el testimonio y los chats de la también exgerente del Fondo Adaptación la base probatoria de varias de las denuncias contra el exmandatario colombiano.

Un caso reciente es el chat en el que Rodríguez recibe la orden directa de mantener la vinculación de Deicy Jiménez, quien denunció a Petro por exigir favores sexuales a cambio de contratos, en el Ministerio del Interior.