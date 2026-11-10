En la mañana de este 10 de noviembre, la periodista Darcy Quinn reveló una nueva información sobre la disputa judicial entre Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, y Laura Sarabia, quien fungió como jefe de gabinete del expresidente Gustavo Petro. Se trata de dos de las mujeres más cercanas al exmandatario.

La periodista aseguró que Angie Rodríguez no se retractará de lo dicho contra Laura Sarabia, pese a haber recibido una orden de un juez en la que le pedía rectificar sus declaraciones sobre que Sarabia facilitaba y organizaba los encuentros sexuales de Petro y que chantajeaba al presidente en ese entonces.

Es importante tener en cuenta que esta decisión de no retractación puede llegar a configurarse en algún punto como un desacato judicial. Sin embargo, Rodríguez aún tiene la oportunidad de impugnar la decisión y de mostrar con pruebas sus afirmaciones alrededor de esta polémica.

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Los hechos se dieron en medio de una entrevista de Rodríguez en la que aseguró que Sarabia tenía en su poder fotos y videos de Petro que lo dejaban mal parado.

“Angie Rodríguez ha dicho que yo tendría fotos o videos para presionar al expresidente Gustavo Petro. Lo digo con total claridad: es falso. Nunca he tenido, nunca he visto y nunca he usado ningún material de este tipo”, respondió Sarabia en su momento, negando los hechos que denunció Rodríguez.