Apoderado de la Cancillería reclama porque no le han aceptado la renuncia al caso de Thomas Greg & Sons

SEMANA publicó una reveladora entrevista donde el canciller, Álvaro Leyva, entregó su versión sobre por qué declaró desierta la licitación de los pasaportes, uno de los más jurídicos más espinosos actualmente en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

En la entrevista, el jefe de la diplomacia en Colombia, anunció que no conciliará con Thomas Greg & Sons, la firma privada que participó en dicho proceso contractual.

Leyva, además, se mostró sorprendido porque Germán Calderón España, su entonces apoderado, renunció en la noche del miércoles 13 de diciembre, horas después de participar con él, en su apartamento en Bogotá, de la entrevista con SEMANA.

Alvaro Leyva. Canciller de la República. logo de Thomas Greg Bogotá Diciembre 13 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMAN

“A Germán Calderón España, por ejemplo, le acepté la renuncia como apoderado, él se presentó renunciado”, dijo el Canciller.

Leyva, además, contó: “España era mi abogado hasta que, sin consultar, resolvió decir que había que conciliar con Thomas Greg & Sons. Él no era amigo de conciliar hasta las 9:30 de la noche del miércoles pasado, cuando SEMANA me entrevistó. Estuvo acompañándome en mi residencia ese día. Tenía unos papeles perdidos y él me los entregó. Recibió una llamada, le dijo a Juan Carlos Losada- director de Asuntos Jurídicos Internacionales-, que su señora estaba enferma y se marchó. Pregunté dónde estaba Germán y me respondieron que se había ido.

¿Por qué cambió de posición?, preguntó SEMANA. Y Leyva respondió: “Él no fue amigo de conciliar, nunca me lo manifestó”.

Germán Calderón España publicó un comunicado de prensa este sábado donde desmintió algunas de las declaraciones de Álvaro Leyva.

Alvaro Leyva. Canciller Marta Lucia Zamora y visa americana | Foto: Semana / 123rf

“No tengo registro de correo electrónico, ni WhatsApp, ni correspondencia en mi apartamento, ni una llamada telefónica del señor Canciller, ni de ningún otro funcionario de la Cancillería que me notifique la aceptación de la renuncia al poder, motivo por el cual, debo decir que no es cierto que me presenté al Comité de Conciliación del 14 de diciembre de 2023 renunciado”, informó.

Detalló que el 14 de noviembre de 2023, “siendo las 9:51 a.m., recibí una llamada telefónica a mi celular de la doctora Francy Paola Ramírez Pabón, jefe Oficina Asesora Jurídica Interna de la Cancillería, en la que me dijo que como no se me había aceptado la renuncia y de conformidad con el Código General del Proceso se extendían los efectos del poder por 5 días hábiles más, debía asistir al Comité de Conciliación, que iba a empezar, por lo cual me enviarían inmediatamente el enlace de dicha reunión. Yo le contesté diciéndole cuál era mi posición y ella me respondió, ‘pues dígaselo al Comité’”, se lee en el comunicado.

Alvaro Leyva. Canciller Martha Lucía Zamora | Foto: SEMANA

Bajo esas condiciones- explicó Calderón España- “no me quedaba otro camino que asistir al Comité y exponer mi posición frente al debate jurídico”.

“Afirma el Canciller que yo no era amigo de conciliar y que emití mi concepto sin consultar, por lo cual, pongo en conocimiento los diversos momentos en los que manifesté mi posición sobre el debate”, dijo Calderón España.

Y enumeró algunos de esos momentos. “Primero, en la sesión del Comité de Conciliación del 24 de noviembre de 2023, después de que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sostuviera que existía, de conformidad con sus estudios y análisis, un alto riesgo de pérdida patrimonial para el Estado. No hay que olvidar que, desde ese Comité, todos los miembros del mismo, incluyendo al delegado del Canciller y mi persona, como apoderado, manifestamos la necesidad de, textualmente, ‘buscar posibles fórmulas de conciliación’”.

El abogado publicó en el comunicado de prensa algunas de sus posturas frente a la necesidad de conciliar.

Calderón España, además, insistió: “Recomendé conciliación parcial porque, o se revocan los actos y se adjudica el contrato, o se aceptaba el valor del daño emergente, del lucro cesante y de la indemnización material y moral por los perjuicios causados”, dice el comunicado.

También, anunció que, “en atención a que he sido notificado de la aceptación de la renuncia al poder por cuenta de las declaraciones dadas en la entrevista del Canciller a la revista SEMANA, daré traslado de dicha aceptación a la Procuraduría Judicial II, -119- para la Conciliación Administrativa, hoy 16 de diciembre de 2023″.

En cuanto a su visita al apartamento del Canciller el día miércoles 13 de diciembre de 2023, en las horas de la noche, “es cierta, pero, a pesar de que iba a comunicarle mi recomendación al Comité de Conciliación, que ya había expresado en los diversos momentos referidos arriba, no pude hacerlo, porque se encontraba dando la entrevista a SEMANA”, contó.