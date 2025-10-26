Armando Benedetti lanza mensaje: “Gusten o no gusten de nosotros”

El senador Iván Cepeda ganó este domingo 26 de octubre la consulta del Pacto Histórico, luego de obtener en las urnas más de 1.500.000 votos. Entre tanto, la exministra Carolina Corcho tuvo 666.609 sufragios, de acuerdo con el boletín 49 de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Además de que esta consulta del Pacto Histórico sirvió para elegir a Cepeda como el candidato único de cara a las presidenciales de 2026, también midió el apoyo de los votantes petristas, el cual estuvo por encima de los 2.600.000 de votos.

Como era de esperarse, el presidente Gustavo Petro no ha dejado de hacer alarde de ello a través de su cuenta en la red social X. De hecho, compartió un mensaje en el que agradeció a quienes salieron a votar en la consulta del Pacto Histórico, al ministro del Interior Armando Benedetti, y al procurador general Gregorio Eljach.

Iván Cepeda dijo que “el Pacto Histórico sin duda es la fuerza mas grande, influyente y poderosa que hay en el país”. | Foto: NELSON CARDENAS

“Le agradezco a los casi dos millones de colombianas y colombianos, a Benedetti, al frente de este proceso democrático y al procurador que estuvo vigilante, no hubo sangre y solo vida, salud a la vida. La Registraduría aún no está preparada, ni en su software ni en su aparato administrativo para garantizar el voto libre del pueblo. La fuerza pública garantizó las elecciones en toda Colombia. Felicitaciones a los candidatos y candidatas que organizó el pueblo mismo y no mi dedo, cedí mi poder al pueblo, y el pueblo es sabio si se deja guiar por la espada emancipadora", dijo puntualmente el jefe de Estado en la citada red social.

Posteriormente, el ministro Benedetti le devolvió el agradecimiento al presidente Petro y aprovechó para enviar un contundente mensaje.

“Gracias, presidente @petrogustavo. Creemos en la democracia y este Gobierno siempre dará garantías a todas las fuerzas políticas, gusten o no gusten de nosotros”, dijo el ministro en su mensaje en X, esta noche de domingo 26 de octubre.

Es de mencionar que el ministro Benedetti lanzó fuertes críticas contra la Registraduría y, a la vez, denunció supuestos problemas logísticos en la consulta del Pacto Histórico.

“Hoy se han presentado muchos problemas que en las elecciones pasadas nunca había visto que se presentaran. Redujeron las mesas de votación, redujeron los puestos de votación, no hubo material electoral para votar, en varias partes se acabaron los tarjetones”, afirmó el ministro desde el Puesto de Mando Unificado (PMU).