El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió a la advertencia lanzada por la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre las posibles implicaciones de la situación de Venezuela en las elecciones de 2026.

La directora de ese organismo, Alejandra Barrios, le solicitó al Gobierno nacional que se realice una Comisión Nacional de Seguimiento Electoral únicamente enfocada en las fronteras, ante la preocupación de que lo que sucede en esas zonas afecte, eventualmente, el desarrollo de los comicios al interior.

Textualmente, Barrios sostuvo: “Debemos hacerle un seguimiento detallado a lo que está pasando en el vecino país y a las implicaciones que puede tener para las elecciones en Colombia”. La MOE tiene dos puntos por coordinar: los cierres de fronteras para cuando se active la votación de los colombianos en el exterior y los posibles riesgos en esas zonas por la presencia de las guerrillas.

Elecciones 2026: estas son las fechas clave para votar en los comicios presidenciales y al Congreso

El objetivo de la MOE es que a partir de esas instancias se revisen los posibles impactos en la situación de seguridad que se vive en los territorios fronterizos, para analizar si pueden presentarse restricciones a la movilidad o las dinámicas transfronterizas.

“Dependiendo de lo que pueda pasar en el vecino país podemos tener retorno de las guerrillas desde Venezuela. Hay que ver cuál es el impacto que pueda tener en las fronteras”, sostuvo Barrios.

“Venezuela sigue siendo una dictadura”: Andreína Baduel, hija del general que se le rebeló a Hugo Chávez, alerta sobre torturas a presos políticos

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la cuestión de las fronteras es un asunto que compete a las decisiones de orden público que toman otros países y resaltó que ese asunto es resorte de la Cancillería.

“Hay que hablar con la Cancillería a ver qué es lo que sucede. En Ecuador nos dijeron que tienen cerradas las fronteras, no dejan pasar al gobernador y hay que hablar con la Cancillería y con el Gobierno de Venezuela para ver qué es lo que está sucediendo, pero, básicamente, esos son temas de decisiones de orden público que toman los otros países”, Benedetti.

La MOE publicó un informe en el que registró 415 hechos de violencia que afectaron a los liderazgos políticos, sociales y comunales en el país. Los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca concentraron la mayor cantidad de hechos violentos contra los actores públicos.