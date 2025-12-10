Política
Así avanza el proyecto que busca devolver la mesada 14 a los docentes pensionados: fue aprobado el cuarto debate
La aprobación la confirmó la congresista Ingrid Johana Aguirre Juvinao.
Danna Valeria Figueroa Rueda
Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.
El Senado aprobó en plenaria el cuarto debate del proyecto de acto legislativo que busca restituir la mesada 14 a los docentes pensionados.
Con ese paso, la iniciativa completó la primera vuelta del trámite constitucional y avanzó hasta el punto medio del proceso: son ocho debates en total, cuatro en la primera vuelta y cuatro en la segunda, que se realizará el próximo año.
La noticia fue confirmada por la congresista Ingrid Johana Aguirre Juvinao, quien se dirigió a los docentes para explicar el avance: el texto superó los cuatros debates iniciales y deberá volver a comisiones y plenarias de Senado y Cámara en 2026.
En su declaración, la autora del proyecto agradeció el respaldo de varias colectividades. Aseguró que en cada uno de ellas hubo ponentes que acompañaron la discusión: Cambio Radical, Centro Democrático, Partido de La U, Pacto Histórico, Partido Liberal y Partido Conservador. Estas bancadas participaron en las etapas anteriores del trámite, tanto en comisión como en plenaria.
El mensaje también reiteró que la aprobación del cuarto debate representa un avance que, en sus palabras, corresponde a un “acto de justicia social” hacia los docentes pensionados.
La comunicación también mencionó al coordinador ponente y destacó que la iniciativa obtuvo respaldo mayoritario en la corporación. De forma paralela, organizaciones del magisterio han expresado apoyo al avance del proyecto y han seguido el desarrollo del trámite legislativo.