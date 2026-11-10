El presidente Abelardo De La Espriella llegó hasta Cúcuta para revisar los resultados de la operación NOAH, que consistió en un bombardeo en contra de las disidencias de alias Calarcá en zona rural de Tibú, en Norte de Santander.

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Tal y como lo ha hecho en otras oportunidades, el jefe de Estado aprovechó para ver cara a cara a algunos de los delincuentes que fueron capturados en medio del operativo realizado por las Fuerzas Militares.

A través de su cuenta de X, el mandatario mostró los rostros de algunos de estos criminales y lo que les dijo mientras que permanecían esposados. Uno de ellos es alias Barba Chivo o Costeño, hombre de confianza de alias Andrey Avendaño y cabecilla de comisión de la estructura 33 de la facción de Calarcá.

“¿Qué les pareció la bomba que les mandé y firmada por mí? ¿Cómo la recibieron? Y saben una cosa, celebro que estén vivos. A diferencia de lo que hacen ustedes con los secuestrados y la gente que asesinan, nosotros les respetamos la vida", comentó.

Mientras que De La Espriella hablaba, los delincuentes no pudieron mirarlo a los ojos y mantenían las miradas hacia el piso.

El presidente no dudó en decirle algo directamente a Barba Chivo: “Este bandido operaba drones, con esos drones asesinaron soldados, policías, gente indefensa”.

“¿Cómo se siente estar de ese lado en donde ustedes han tenido los secuestrados? ¿Donde le han hecho tanto daño a la gente?. Di algo, Barba Chivo. ¿No tienes ganas de decir nada? Están muertos del miedo, ¿verdad?“, añadió.

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En todo momento y mientras que estaban esposados, los detenidos no subieron la mirada para ver fijamente al jefe de Estado, que continuaba con sus palabras. “Terror, pánico, el mismo que siente la gente cuando ustedes sacan los drones, cuando vuelan pueblos, cuando secuestran personas, cuando extorsionan”, expresó.

“Vamos a hacer que caiga sobre ustedes todo el peso de la ley”, agregó y le pidió a uno de los oficiales el historial criminal de Barba Chivo.

“Es la primera vez que un jefe o un cabecilla se salva de un bombardeo. (...) Al final la muerte los salva de pagar en vida todo el daño que han hecho. Ni siquiera es capaz de sostener la mirada este narcoterrorista”, complementó.

Este es el momento en el que el presidente encaró al delincuente. Foto: @ABDELAESPRIELLA

El mandatario dejó en claro que la Fuerza Pública continuará adelantando los operativos necesarios para contrarrestar a los grupos armados. “Vamos a ir a por todos ustedes. Bienvenidos a la Patria Milagro”, comentó.

“Ni siquiera es capaz de levantar la cara, pero cuando tenían la gente secuestrada y encerrada ahí sí era un guapo, ahí sí amenazaban. Está que llora, mire cómo está muerto del miedo ese bandido. (...) Hay que llevarlos a la cárcel y que se pudran para que paguen todo el daño que han hecho” finalizó.