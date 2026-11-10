Así respondió Carolina Corcho cuando le preguntaron si Petro podría dejar la presidencia del Pacto Histórico por sus escándalos

La senadora Carolina Corcho, una de las caras más representativas del Pacto Histórico, se refirió a los escándalos que rodean al expresidente Gustavo Petro y respondió, entre otras cosas, si esto podría llevar al movimiento político a realizar un cambio en su dirección, teniendo en cuenta que él es su máxima cabeza.

Darcy Quinn publica nuevo video de Petro y Deicy Jiménez: el expresidente sí usaba perfiles falsos

La exministra de Salud dejó en claro que en este caso deben primar la presunción de inocencia y el debido proceso. “Si nosotros nos aprestamos para hacer linchamientos mediáticos, cancelaciones con las que no estoy de acuerdo, estamos minando la condición humana de una persona sin que haya sido vencida en juicio”, señaló en Caracol Radio.

“El hecho de que haya unos videos de la vida íntima de una relación de él con otra persona, eso no prueba una relación de causalidad para que uno pueda derivar de ahí el hecho de que hubo una coacción para acceder a un contrato”, añadió.

Corcho fue más allá y sostuvo que este tema se está instrumentalizando políticamente para debilitar al Pacto Histórico y eludir debates que son de suma importancia.

Al ser preguntada sobre si la colectividad se va a reunir para analizar la conveniencia de que Petro siga siendo el presidente, la congresista reiteró la presunción de inocencia que debe tener el exmandatario.

“No puede haber justicia y no puede haber defensa de los derechos cuando se está minando la humanidad de alguien por encima de la posibilidad de que sea vencido en juicio”, manifestó.

La exministra insistió en que si se toma alguna decisión cuando hay acusaciones que no han sido probadas, se podría dejar un mal precedente que abriría la posibilidad de que esto suceda en otros casos.

Gabriela Muñoz habló tras conocerse nuevo video de Petro enviándole un beso a Deicy Jiménez: “Mi propia experiencia”

“Nosotros no estamos cerrando filas alrededor de Gustavo Petro, estamos cerrando filas frente al principio social de derecho. El paramilitarismo hacía eso: juzgaba y mataba a la persona. (…) Nosotros no podemos permitir que la sociedad colombiana derive en este tipo de conductas”, expresó.

No obstante, dejó en claro que defienden a las mujeres y habló de la necesidad de que se generen más protocolos de prevención de violencia de género. “No he estado nunca de acuerdo con la cancelación de una persona sin que haya sido vencida en juicio”, dijo.

“Ahora, eso ya es una decisión del propio presidente Petro, él ya tendrá que hacer una evaluación”, complementó.