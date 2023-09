Atención: el Congreso estudiará un proyecto que podría terminar en que, si un perro mata a una persona, su dueño sería procesado por homicidio

Si el dueño de un animal desconoce el comportamiento de su mascota, no es extraño que desconozca la reglamentación colombiana para tenencia y bienestar de los animales. En los parques del país es habitual ver un gran número de animales sueltos y todos tienen la misma excusa: “Yo lo tengo acostumbrado a estar sin collar y me hace caso”.

Pero las cifras dicen otra cosa. Por ejemplo, durante 2022, en Cali se presentaron 5.136 ataques de perros contra personas que reportaron los hechos, pero sin duda la cifra podría ser mayor. En Bogotá, durante este año, han ocurrido 6.503, por lo que en promedio se están presentando 54 casos diarios. Además, se han impuesto 179 multas por no tener el bozal y 127 por no tener la correa.

El senador Jota Pe Hernández cree que la normativa vigente no es suficiente para frenar los ataques de perros en Colombia. Los propietarios no cumplen las directrices. | Foto: HEIDY LEÓN

Si bien la iniciativa está lista para su primer debate, seguramente tendrá una discusión amplia porque uno de sus artículos indica que cuando se trate de un ataque en el que muera un menor de 14 años, el animal será sacrificado por la autoridad local por el peligro que representa. Aunque en un principio la iniciativa contemplaba incorporar temas penales para los propietarios, finalmente Jota Pe Hernández decidió no hacerlo. No obstante, el vicepresidente del Senado, Didier Lobo, abrió la puerta a que en ese proyecto de ley se debata la posibilidad de crear un tipo penal, ya que a un animal no se le puede imputar.

En ese sentido, si un perro llegara a matar a una persona, el propietario podría ser imputado por un homicidio culposo. A juicio de abogados penalistas, es un asunto del Código Penal que deberá discutir el Congreso, pero reconocen que no sería un tema fácil porque establecer y comprobar un delito en este sentido podría ser complejo y dispendioso. Aunque a muchos les parezca una propuesta exagerada, lo cierto es que los casos son dramáticos, han muerto varios niños y las autoridades no hacen nada.

“La Policía no agarró a los perros que estaban ahí, dijeron que no podían hacerlo. Pasaron los días y no hicieron nada. Al dueño de los perros le pusieron una multa y no pasó nada más. Se puso la denuncia en Fiscalía, pero tampoco ha pasado nada porque dicen que no hay suficientes pruebas, dado que el señor dice que los perros no son de él”.