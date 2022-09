Atención | Fiscalía le dice no a magistrada Cristina Lombana: el ente investigador no devolverá el expediente del embajador Armando Benedetti a la Corte

El expediente de las denuncias contra el ahora embajador de Colombia ante Venezuela, Armando Benedetti, no será devuelto a la Corte Suprema de Justicia, según la Fiscalía General de la Nación.

El recurso se volvía improcedente pues, aunque la magistrada pidió que se hiciera el trámite, ya el expediente había sido enviado por su misma sala a la Fiscalía. Esta decisión se tomó debido a que por su nombramiento como embajador, el alto tribunal perdía todo tipo de competencias para seguir investigando al exsenador.

En el documento de comunicación de la Fiscalía hacia la magistrada Lombana se puede leer que la sala de la Corte “ya no es competente para continuar conociendo de esta investigación, con ocasión de la posesión como embajador del procesado”.

En dicha respuesta, firmada por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, también se lee que, debido a lo anterior, se remitieron “las diligencias al ente investigador para continuar con el trámite correspondiente”.

Así mismo, se añade que “la Fiscalía General de la Nación respeta y acata esta determinación y carece de competencia para cuestionar el proceso de toma de decisiones y el criterio jurídico de dicha sala, por ser un asunto interno de esta”.

Para dar cumplimiento a lo anterior, mediante la Resolución del 16 de septiembre de 2022, se asignará al Coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien se encargará de impartir el trámite y adoptar decisión que corresponda.

Tras lo anterior, “la Fiscalía General de la Nación no devolverá las diligencias a las salas de Instrucción ni declarará su incompetencia. Así mismo, al no existir, en estas condiciones, conflicto de competencias, tampoco remitirá el asunto a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia”.

Cabe recordar que SEMANA conoció que la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción, mandó una carta que le pedía directamente al fiscal general, Francisco Barbosa, que le devolviera el proceso que ella estaba adelantando en contra de Benedetti.

Considera que ella, pese a las constantes recusaciones de Benedetti, sigue siendo la magistrada de ese proceso y jamás fue consultada para el traslado del expediente a la Fiscalía General.

Para la magistrada Lombana, no existe justificación para que el caso pasara a conocimiento del ente investigador puesto que “los delitos por los cuales se procede en contra del exsenador Benedetti tienen relación con sus funciones como congresista, toda vez que se habrían consumado durante el ejercicio de su cargo, y por haber instrumentalizado para ello a una de las colaboradoras de su Unidad de Trabajo Legislativo, conforme lo revela la prueba recaudada hasta el momento”.

Lombana cuestionó seriamente la posición del magistrado César Augusto Reyes Medina, que nunca informó que dicho expediente no le correspondía, puesto que él estaba resolviendo la recusación presentada por Benedetti en su contra.

“(...) el magistrado apenas tenía asignado el proyecto de decisión de la recusación, sin tener asignado el proyecto de la decisión de recusación, sin tener adjudicado el expediente como Ponente –como ya se explicó–, ya que esa calidad no me había sido despojada, al no haberse resuelto el incidente”, cuestionó la magistrada en la carta de doce páginas enviada al fiscal general.

Hasta el momento, el embajador Benedetti no se ha pronunciado sobre la decisión del fiscal Barbosa de no regresarle el expediente a Lombana.