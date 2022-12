Atención: lista la fecha de la reunión entre el presidente Petro y el fiscal Francisco Barbosa para abordar la liberación de integrantes de la primera línea

En medio de la fuerte polémica que se ha desatado en el país por la intención expresa que tiene el presidente Gustavo Petro de lograr que salgan de la cárcel varios integrantes de la temible primera línea, se conoció la fecha de la crucial reunión entre el mandatario colombiano y el fiscal General Francisco Barbosa para abordar ese tema, entre otros de impacto nacional.

El encuentro según altas fuentes consultadas de la Casa de Nariño por parte de SEMANA se llevará a cabo el miércoles de esta semana 14 de diciembre; el jefe de ente acusador ha expresad una preocupación en particular por la salida de prisión de integrantes de la primera linea condenados o que tienen procesos avanzados en los juzgados.

El encuentro se iba a llevar hace varios días pero se tuvo que posponer porque el fiscal Barbosa dio positivo para covid, dentro del pico alto que está viviendo el país de ese virus respiratorio.

El camino para “perdonar” a la primera linea tiene un futuro judicial incierto. Cabe señalar que en diálogo con SEMANA, el fiscal Francisco Barbosa explicó que todos ellos están presos por cosas que nada tienen que ver con la protesta social. “Las imputaciones y las acusaciones se dieron por la comisión de delitos que no tenían nada que ver con las protestas. Aquí nos enfrentamos a delincuentes, no a manifestantes. Aquí los únicos que merecen pasar una buena Navidad son los ciudadanos que han cumplido la ley. Además, hay una situación de zozobra, ellos no se han comprometido con las víctimas ni con la sociedad. Las decisiones judiciales no pueden ser intervenidas por otra rama del poder público”, dijo claramente el fiscal.

Por lo tanto, según la cabeza de la Fiscalía, “no es posible ni ‘amnistiar’ ni indultar a ninguna persona que ha cometido delitos comunes. Los gestores de paz se dan en el marco de organizaciones criminales, y esos grupos lo que hicieron fue desestabilizar las protestas pacíficas del año pasado”.

Según cifras conocidas por SEMANA, tras las protestas del año pasado, 171 personas fueron imputadas por hechos delictivos que habrían cometido en medio del violento paro. De ese total, 160 ya tienen escrito de acusación en su contra. De hecho, en menos de dos años hay nueve sentencias condenatorias en primera instancia. Ese es el caso del temible alias 19, quien sembró el terror en el Portal de las Américas, en el suroccidente de Bogotá.

Terminó condenado por un juez a 14 años de cárcel por los delitos de tortura y concierto para delinquir. Además, amenazó al juez que lo condenó en medio de la audiencia. El tema fue objeto de análisis en la última edición de la revista.

Polémico decreto

El presidente Gustavo Petro firmó el decreto 2422, el pasado 9 de diciembre, que permitirá la liberación de integrantes de la primera línea que están en las cárceles del país, señalados de cargos por delitos que habrían cometido en medio del paro.

SEMANA conoció el decreto que estable la creación de una comisión intersectorial para la promoción de la paz, la reconciliación y la participación ciudadana, que estará integrada por el ministro del Interior, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa y el director del Dapre.

Dicha comisión, entre sus funciones, tendrá que “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos (as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″, según el decreto.

A la comisión intersectorial que se crea para seleccionar como gestores de paz a jóvenes encarcelados por el estallido social, para q se defiendan en libertad, le hace falta representación de la Juventud. Solicito incluir a @GabrielaPossoR consejera presidencial para la juventud. pic.twitter.com/A87642f1l8 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) December 12, 2022

Dicha comisión deberá expedir su propio reglamento y “definir los lineamientos técnicos y las condiciones para la implementación de la ejecución de la facultad presidencial establecida en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″.

Así mismo, la comisión le recomendará al presidente Petro la continuidad o la exclusión del vocero, de acuerdo a una evaluación y monitoreo del cumplimiento de sus obligaciones que hará la oficina del Alto Comisionado para la Paz.

La comisión deberá reunirse de manera ordinaria por lo menos una vez trimestralmente y podrá hacerlo de forma extraordinaria por pedido de alguno de sus integrantes. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple, es decir, con la mitad más uno de los asistentes. La secretaría técnica de la comisión estará a cargo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Por último, el decreto fue firmado por el ministro del Interior, Alfonso Prada; el ministro de Defensa, Iván Velásquez; la viceministra de Justicia, Jhoana Alexandra Delgado Gaitán; y el director del Dapre, Mauricio Lizcano.