Atención: Petro no asistirá al evento del expresidente Santos para conmemorar los siete años de los acuerdos de paz con las Farc

Y añadió en su declaración en el evento publicó en Tumaco: “Como se propuso aquí, la plata no llegó, las administraciones contrataron unos intermediarios que llaman operadores, metieron la plata en fiducias y los operadores se tumbaron la plata, o no, los operadores se tumbaron la plata de los campesinos”.

“Es decir, la política de sustitución de cultivos generada en el gobierno de Santos es un antro de corrupción, hay que decirlo, hay que decirlo porque si no la corrupción nos va a ahogar a nosotros mismos, lo cual significa entonces que no funciona desde el punto de vista, de cómo un campesino solito corta la hoja de coca de x hectáreas, espera un dinero del gobierno que no llega y ahí se fregó”, anotó el mandatario colombiano.

“No cada cual haciendo, voy a poner una frase que puede ser muy dura, pero mejor no, porque si hacemos cosas marginales para ponerlo en términos decentes, cada ministerio diciendo es que voy a mostrar que cambié las latas de una casa, entonces no estamos apuntando al centro de la transformación del territorio, no estamos haciendo paz ni creando justicia social ni haciendo ningún cambio, estamos construyendo burocracia y eso no sirve”, recalcó finalmente Petro.