Atención: Reforma daría ‘súperpoderes’ al presidente Petro para otorgar perdón total a criminales

En el Congreso de la República está siendo socializada una reforma constitucional que otorgaría al presidente Gustavo Petro ‘súperpoderes’ para otorgar perdón total a los criminales del país, siempre y cuando, no hayan cometido delitos de lesa humanidad.

Aunque dicha iniciativa no tendría futuro alguno, en el Legislativo están bajo alerta porque el texto está listo para su radicación y se desconoce qué hay detrás de dicho articulado.

“El presidente de la República podrá otorgar perdón (caducidad- extinción de la acción penal) judicial en los casos en que este beneficio contribuya de modo fehaciente a los fines de la política de paz total, porque las circunstancias que rodearon los hechos que motivaron las investigaciones, sanciones o sentencias judiciales condenatorias se hallaron incluidas directa o indirectamente por política de Estado, el conflicto armado interno, así como por el ambiente de pugnacidad generado por este. En el marco del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, dice un fragmento del articulado.

En ese sentido, explica la reforma, el perdón total de Petro anularía las condenas y las sanciones judiciales que se estén adelantando en contra de los criminales. “Si así lo considera, el presidente de la República, podrá con base en sus facultades legales y reglamentarias solicitar a la Jurisdicción Especial para la Paz la apertura de un nuevo macrocaso para establecer que dentro de una política de Estado se vulneraron los derechos de actores políticos y ciudadanos que tienen derecho a la verdad, la reparación y la no repetición, ya que fueron judicializados por decisiones políticas y jurisdiccionales erróneas y por la falta de separación real de los poderes públicos en Colombia.”, dice el texto.

Además, no cabe duda de que la reforma únicamente tiene la intención de que sea aplicada por el presidente Gustavo Petro ya que tendría una validez de dos años y se podría desarrollar sin control de otra rama del poder público.

Por ahora, no se tiene claro cuándo se haría la radicación del acto legislativo y únicamente se está socializando en las diferentes bancadas donde la iniciativa no ha caído para nada bien al considerar que ese tipo de facultades no se le pueden otorgar al presidente Petro.