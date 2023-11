Atención: tras escándalo por millonario contrato, jefe de prensa del CNE renunció al cargo en un evento público de la entidad

En un evento que adelantó el Consejo Nacional Electoral en su sede principal, en Bogotá, el jefe de prensa de esa entidad, Francisco Javier Díaz, interrumpió la actividad para referirse a un escándalo que se ha presentado en las últimas horas por un millonario contrato.

Se trata de un convenio por más de 11.400 millones de pesos con el canal Zoom para adelantar unas estrategias de comunicaciones del Consejo Nacional Electoral. La polémica se ha dado porque supuestamente Díaz ha tenido relaciones laborales con dicho canal y por eso lo están cuestionando sobre un posible favorecimiento.

Aunque esa situación tendrá que aclararse a través de las autoridades competentes, Díaz tomó la palabra en el evento de los magistrados para explicar este escándalo.

“También quiero denunciar públicamente como ciudadano de este país, que estoy siendo víctima de mis colegas y mi nombre me lo están dejando por el suelo. Creo que al menos tengo el derecho a decirle a la gente del CNE, y a las mujeres del CNE y a los magistrados, y a las magistradas, que yo he hecho un trabajo limpio, que no le he quitado un peso a nadie, que no he favorecido a nadie, que no ha hecho un acto, un acto de corrupción con nadie. Quiero que hoy que voy a renunciar, decirle al CNE que trabajé con todo mi amor a los magistrados”, afirmó Francisco Javier Díaz.

Evento del CNE. | Foto: CNE

Díaz aseguró que no ha favorecido a nadie, aunque no aclaró si existió o no relación laboral con el canal Zoom, situación que es la que le están cuestionando. Además, hizo un reclamo a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, porque, según él, no lo han apoyado en esta situación. A la que se agradeció fue a Fabiola Márquez, quien fue presidenta de esta entidad hasta septiembre de 2023, y quien habría autorizado la firma de dicho contrato porque Díaz no tenía la autonomía para firmar este tipo de convenio.

“Con 35 años de carrera me están acabando y yo prefiero retirarme antes que acaben con mi carrera y acabar y manchar el nombre del CNE, porque esta es una institución respetable que me ha dado su respaldo y me dio su trabajo durante un año”, indicó.

SEMANA conoció que el pronunciamiento de Díaz en un evento público, generó malestar en los magistrados, ya que se trataba de una actividad en donde se tocaban temas de mujeres para rechazar la violencia política y otro tipo de agresiones a este género. Por esa razón, el presidente del CNE, Alfonso Campo, aceptó la renuncia de Díaz de inmediato y la entidad se quedó sin jefe de prensa.

“Agradecerles y me perdonan la interrupción. Qué pena con ustedes, eh? Excúsenme, pero tenía que hacerlo porque soy el que maneja las comunicaciones del CNE y esto cuando a uno le cogen su nombre y se lo mancillan, no se puede permitir nunca jamás que hay un Dios y hay un Dios que existe”, aseguró.