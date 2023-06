Avanza en el Congreso el debate del Código Electoral; ya se han aprobado bloques de varios artículos

A pesar de que en las últimas horas el presidente de la Cámara de Representantes David Racero anunció que se congelarían las reformas que apoya el Gobierno, la ponencia positiva de la reforma al Código Electoral fue aprobada con 32 votos por el sí y dos por el no.

Eso quiere decir que se acepta el proyecto para que se dé la discusión. El debate arrancó y ya se han votado varios artículos. Por ejemplo, se suscribieron en bloque 94 artículos que no tienen proposiciones con 27 votos por el sí y 2 votos por el no. Igualmente, ya se aprobaron los artículos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10.

Que avance el proyecto ha generado algunas críticas por parte de algunos congresistas que han reclamado que supuestamente se estaría buscando ‘pupitrear’ el proyecto.

“Presidente David Racero, el congelamiento de las reformas debe incluir la reforma al Código Electoral ¿Cómo es posible que en comisión primera de la Cámara de Representantes se pretenda pupitrear este proyecto hoy? ¿Cuál es el interés? Vergonzoso”, aseguró la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde.

La congresista dice que no entiende por qué se citó a discutir este proyecto luego del anuncio de Racero. Aclara que no entrará en vigencia para las elecciones de 2023 sino para las del 2026, pero que el Congreso no tendría los tiempos para aprobarlo.

Presidente de la Cámara de Representantes, David Racero. - Foto: Twitter @DavidRacero

La congresista denunció un vicio de trámite. “Por el afán de montar a las carreras radicaron mal el texto frente a lo que contenía el pliego de modificaciones de lo aprobado en Senado, de manera tal que una cosa es lo que dice el pliego de modificaciones y cuando uno va a ver el texto radicado de la ponencia no coincide y hay varios errores que yo denuncié”, afirmó la congresista.

Juvinao ha sido una de las que más ha reclamado en contra de ese proyecto. “Curiosamente el trámite del Código Electoral del cuestionado Alex Vega inició hoy en la comisión primera de la Cámara de Representantes y se pretende pupitrear hoy mismo. ¡400 artículos! Así como lo oyen. Esto es impresentable”, cuestionó la congresista de la Alianza Verde.

Sin embargo, desde otros sectores consideran que el proyecto debería ser aprobado. “El Código que se encuentra actualmente vigente fue creado en la Constitución del 86 y con una transformación como la que hubo en el 91 era más que necesaria esta reforma que hoy cursa en la Comisión Primera”, afirmó el representante Pedro Suárez, del Pacto Histórico.

Catherine Juvinao - Foto: GUILLERMO TORRES

El representante Carlos Ardila del Partido Liberal se mostró en contra de una proposición de aplazamiento que presentó Juvinao. “En esta no la acompaño”, aseguró el congresista. Dijo que si Senado aplaza la discusión ellos no tienen por qué hacer lo mismo. “No podemos estar dependiendo del Senado si hacen o no, si discuten o no, son autónomos, igual que nosotros”, afirmó.

A pesar de eso, Racero había dicho que se congelarían las reformas. Otro hecho que llamó la atención es que se citó este martes 6 de junio al debate de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Tener un Congreso con parlamentarios más preocupados por sus investigaciones judiciales que por legislar difícilmente permitirá que se puedan emprender las reformas de fondo requeridas. - Foto: guillermo torres-semana

“El representante Mondragón afirma que mañana si se debatirá la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara. Esto va en contravía de lo que había afirmado el presidente Racero ante los medios de comunicación. ¿A qué juega el Pacto Histórico?”, criticó el representante Andrés Forero del Centro Democrático.

Y es que a pesar del anuncio de Racero, Alfredo Mondragón, coordinador ponente, hizo el anuncio. “Mañana martes (6 de junio) a las 2 de la tarde continuará el debate de la reforma a la salud. Continuaremos con los impedimentos que hicieron falta votar y seguramente con el análisis de la ponencia de archivo, avanza la reforma de salud en el Congreso de la República.