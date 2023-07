Balas por votos: Colombia vive uno de sus peores momentos de violencia política, ¿qué está pasando?

Desde el pasado jueves, arrancaron formalmente la inscripciones de candidatos para las elecciones regionales de octubre, en las que se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Sin embargo, la fiesta de la democracia se ha empezado a ver empeñada por el repunte en la violencia política que vive el país. Colombia vive uno de sus peores momentos frente a este tipo de violencia.

Desde el Consejo Nacional Electoral y la Defensoría del Pueblo ya le pidieron atención urgente al Gobierno, para que los próximo gobernadores y alcaldes no sean ‘elegidos’ por el Clan del Golfo, el ELN las disidencias.

Esto, curiosamente, se da en momentos en los que hay cese al fuego con la Segunda Marquetalia y en algunas zonas con las disidencias de Iván Mordisco.

“El periodo electoral de 2023 se ha mantenido como el más violento registrado en la historia reciente del país”.

Según los datos de la MOE, se han registrado 320 hechos de violencia en los primeros siete meses del calendario electoral. En 2019, año de las últimas elecciones regionales, tan solo hubo 233 actos de este tipo en el mismo periodo.

“La violencia contra liderazgos en los primeros siete meses del calendario electoral de 2023 es la más alta de los últimos cuatro periodos electorales. Incluso, supera la violencia ocurrida durante el mismo periodo de las más recientes elecciones nacionales de 2022, marcado por un incremento sustancial de la violencia respecto del 2018, fundamentalmente en contra de los líderes y lideresas políticas”, indicó.

Alejandra Barrios Directora de la Misión de Observación Electoral -MOE - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

De acuerdo con la MOE, esto ha venido acompañado de un deterioro de las condiciones de seguridad por acciones de grupos armados ilegales. Este factor podría incidir en el desarrollo tanto del proceso electoral como de las campañas de los distintos liderazgos.

“Durante el periodo electoral de 2023, el total de acciones armadas y amedrentamientos por parte de grupos armados ilegales se incrementaron en 128 % y 119 % respectivamente, respecto al mismo periodo electoral de 2019″, se lee en el informe.

La Fundación Paz y Reconciliación también emitió su propio informe, en el que queda en evidencia que se sigue registrando una víctima de violencia político electoral día de por medio en Colombia; y la tendencia ha mostrado que, al acercarse el momento de la inscripción de candidatos y los comicios, se aumentan notoriamente el número de hechos contabilizados y, por supuesto, sus víctimas.

Disidencias de las Farc, ELN y Clan del Golfo - Foto: Getty Images - A.P.I - Ejército Nacional

“Sobre los perfiles de las personas que más han sufrido hechos de violencia, hay que decir que el 55% fueron elegidas por voto popular. Los concejales, con 23 víctimas, siguen siendo los más victimizados. En esa lista se cuentan 12 alcaldes, 4 diputados, 2 senadores, un representante a la Cámara, un gobernador, y la vicepresidenta Francia Márquez, quien recibió amenazas por correo electrónico de las que la Fiscalía ya encontró el origen”, indicó la fundación.

Las alertas

La situación es tan preocupante que el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, denunció que el Clan del Golfo está pidiendo dinero a varios aspirantes para dejarlos hacer política.

“La seguridad en Colombia está crítica. Hace 4 años, cuando hice campaña, no tuve que pedirle permiso a nadie para ir a hacer campaña. Nunca me encontré un grupo armado que me pidiera algo a cambio ni a ningún candidato. Hoy, la realidad es otra: el Clan del Golfo principalmente, está pidiendo dinero o donaciones en especie a varios candidatos para dejarlos hacer política”, apuntó el gobernador.

Por su parte, el magistrado del Consejo Nacional Electoral CNE, César Lorduy, le lanzó una solicitud al Gobierno para que ponga los ojos sobre Chocó, especialmente en vísperas de elecciones.

César Lorduy, magistrado del Consejo Nacional Electoral - Foto: Prensa César Lorduy

“Solicito al Gobierno nacional intervenir de manera urgente y prioritaria a fin de que se le impida a los actores armados e ilegales que existen en el departamento del Chocó seguir influyendo en el proceso democrático, ya sea por incursiones contra la logística o por presión a los diferentes actores de los comicios”, puntualizó Lorduy.

Cabe mencionar que las autoridades electorales están alerta por el mapa de riesgo frente a hechos de violencia para las Elecciones de Autoridades locales de 2023. El panorama de orden público es preocupante y se teme que los grupos armados sean los que decidan quiénes serán los gobernantes en algunos departamentos.

El panorama de orden público es tan alarmante que al menos 12 alcaldes gobiernan en estos momentos desde municipios a distancia, luego de haber sido ahuyentados por grupos armados.

La situación más compleja se vive en municipios de Chocó, Antioquia y Norte de Santander.