“Bogotá requiere una candidatura capaz de unificar al progresismo”: María José Pizarro

La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, se refirió a las cualidades que debe tener el candidato que lleve las banderas del petrismo en las próximas elecciones regionales, especialmente, en una plaza fundamental para esa alianza como lo es Bogotá.

“Bogotá requiere una candidatura capaz de unificar al progresismo, con un programa de cambio auténtico y que convoque el diálogo regional necesario para solucionar los grandes problemas de la capital, reflejo del Acuerdo Nacional liderado por Gustavo Petro”, aseguró la senadora.

También dijo que se requiere de una lista paritaria y cremallera para el Concejo de Bogotá, es decir, que esté integrada por hombres y mujeres en partes iguales y de forma intercalada, resaltando a liderazgos que han trabajado por la ciudad.

“Podemos ser mayoría con los mejores perfiles. Debemos cambiar las JAL (Juntas de Acción Comunal) y consolidar el poder local. ¡Para estos propósitos cuenten conmigo!”, aseguró la senadora.

Pizarro dijo que algunas de las prioridades que debe haber en la ciudad debe ser recuperar la seguridad, una movilidad digna y eficiente, que pase por la construcción del metro y de trenes de cercanías; la superación de la pobreza y del hambre, la lucha contra el cambio climático y una transición energética urbana, una ciudad ambiental y que haya un énfasis en las mujeres.

Aunque la senadora no dio nombres, en las últimas horas han empezado a sonar varios candidatos que podrían representar al petrismo, entre ellos el exsenador Gustavo Bolívar, quien renunció a su curul en el Congreso en los últimos días.

A pesar de que ambos militan en el Pacto Histórico, son conocidas las diferencias de planteamiento que han tenido los congresistas en distintas ocasiones. En medio de la pasada campaña electoral, Bolívar le reclamó a Pizarro por hacer campaña en los carros oficiales que la UNP les brinda a los congresistas para su seguridad.

En otra ocasión ambos tuvieron diferencias por un mensaje en el que Bolívar pidió que los dirigentes políticos “paguen empleadas domésticas de sus bolsillos”, pero Pizarro le contestó que las mujeres no están para eso.

Otro de los que ya suena para ser candidato por el petrismo es el exsecretario de la Colombia Humana, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien renunció a ese cargo y anunció que aspirará para ser el próximo alcalde de Bogotá. El exalcalde de Ibagué es cercano al presidente Gustavo Petro y fue su secretario de Gobierno.

Junto a Bolívar, representan dos de las personas más cercanas al mandatario a en términos políticos.

Guillermo Alfonso Jaramillo renunció a su cargo como secretario de la Colombia Humana y anunció que aspirará a la alcaldía de Bogotá. - Foto: León Darío Peláez

El anuncio de Bolívar ha generado mayor recelo. El congresista Agmeth Escaf, del Pacto Histórico, dijo que es “incoherente” e “irrespetuoso” con sus electores por haber dejado el cargo. Además, considera que renunciar con el argumento de que el sueldo de congresista no le alcanzaba, cuando impulsaba un proyecto para reducir esos salarios, no es coherente con su discurso.

Desde la oposición también han cuestionado la decisión del senador. El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, aseguró que supuestamente Bolívar estaría inhabilitado para ese cargo. “Debió renunciar en octubre, un año antes de la elección”, dijo el senador uribista.

El senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, aseguró que Bolívar estaría inhabilitado para lanzarse como candidato a la alcaldía de Bogotá. - Foto: juan carlos sierra-semana

Bolívar le contestó que no ha decidido que vaya a ser candidato. “Tranquilo Miguel que si me lanzo y si gano, prometo seguir extendiendo el metro invisible que inauguraron el año pasado. Construiré sobre lo no construido. Le admiro que no se sonrojen intentado engañar de nuevo a la gente”, afirmó el exsenador del Pacto Histórico.

Internamente ya se empiezan a barajar los nombres de varias personas que también podrían tomar la decisión de lanzarse al ruedo, ya que se trata de una de las principales ciudades que el petrismo buscará conquistar, aunque la palabra final de quién sea el candidato que los represente pase por el aval del presidente Gustavo Petro, líder de esa alianza.