Cámara declara al Cartel de los Soles como organización narcotraficante; pide ayuda a EE.UU. para luchar contra esa organización

Suscribirse

Política

Cámara declara al Cartel de los Soles como grupo terrorista y narcotraficante; pide ayuda a EE.UU. para atacarlo

La proposición fue radicada por varios congresistas de Cambio Radical y el Centro Democrático.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
21 de octubre de 2025, 10:43 p. m.
Debate sobre el Presupuesto General de la Nació para 2026 comisiones económicas conjuntas terceras y cuartas de Senado y Cámara
La Cámara de Representantes aprobó una proposición que insta al Gobierno a declarar al Cartel de los Soles como grupo narcotraficante. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La Cámara de Representantes aprobó una proposición que declara al Cartel de los Soles como grupo narcotraficante.

La plenaria avaló la propuesta que había sido presentada por un grupo de congresistas en la que se reconoce a ese grupo como una organización de ese tipo, del orden transnacional señalada de financiar el terrorismo. En el texto también se le califica como una de las principales amenazas para la seguridad de la región.

El Cartel de los Soles es señalado por el gobierno de Estados Unidos como un grupo narcotraficante. La Casa Blanca considera que esa asociación criminal es encabezada por los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, entre los que implica al propio Maduro y a piezas claves de su administración como el ministro Diosdado Cabello.

Contexto: ¿Qué es el Cartel de los Soles? La organización a la que presuntamente estaría vinculado Nicolás Maduro, según Estados Unidos

“Esta institución democrática reitera su rechazo categórico a cualquier actor criminal que atenta contra la soberanía nacional y manifiesta su voluntad de acompañar al Gobierno y a la Fuerza Pública en todas medidas necesarias para combatir a este cartel y a sus aliados en Colombia y en el exterior”, se detalla en la proposición acogida por la Cámara de Representantes.

Con ese documento el Legislativo también exhortó al Gobierno de Gustavo Petro a declarar a ese grupo como una organización narcotraficante transnacional financiadora del terrorismo que podría constituirse como una amenaza para la seguridad nacional, la estabilidad de la región y de los derechos de los colombianos.

Contexto: Colombia sí ha recibido información sobre el Cartel de los Soles: revelador documento de agencias de inteligencia

“El Cartel de los Soles no es un problema ajeno ni lejano. Se trata de una estructura criminal con influencia directa desde el régimen venezolano, señalada por organismos internacionales y agencias de inteligencia como responsable del tráfico de drogas, armas y que terminan en manos de grupos terroristas de la región”, alegaron los firmantes de la resolución.

Los congresistas advirtieron sobre las alianzas de ese grupo con el ELN y las disidencias de las Farc, además de la presencia que ejerce en la frontera entre Colombia y Venezuela.

El Congreso espera que el Gobierno nacional aplique mecanismos de cooperación internacional para perseguir a ese grupo, también le solicitó pedir el apoyo de países como Estados Unidos e Israel para la lucha contra el crimen organizado e instó a reforzar la seguridad fronteriza.

“Este exhorto es un llamado urgente a la acción del Estado colombiano frente a un enemigo común de la región. El Cartel de los Soles no es un cartel de ficción o novelas: es un actor transnacional que amenaza directamente la libertad, la paz y la tranquilidad de cada familia colombiana”, aseveraron los congresistas en la proposición.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Duros reparos del Tribunal a la falta de “rigor” del fallo de primera instancia contra Álvaro Uribe: “Errores”, “falacias”, “déficit”

2. Nuevo equipo para Jhon Jáder Durán: actualizan su caso en Fenerbahçe y el fin que tendría

3. California entregará hasta 13.000 dólares al año a estudiantes y extranjeros indocumentados: así puede aplicar

4. Cámara declara al Cartel de los Soles como organización narcotraficante; pide ayuda a EE.UU. para luchar contra esa organización

5. Valentina Taguado y Patricia Grisales tuvieron un fuerte enfrentamiento en MasterChef Celebrity: “Mandoncita”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cartel de los solesCámara de Representantescongreso

Noticias Destacadas

Debate sobre el Presupuesto General de la Nació para 2026 comisiones económicas conjuntas terceras y cuartas de Senado y Cámara

Cámara declara al Cartel de los Soles como organización narcotraficante; pide ayuda a EE.UU. para luchar contra esa organización

Redacción Semana
El presidente Gustavo Petro

Petro sacó la versión que existe una amenaza de “invasión militar a Colombia”. Esta es la hipótesis del presidente

Redacción Semana
César Gaviria, Gustavo Petro y Donald Trump.

Expresidente César Gaviria se refiere a crisis entre Petro y Trump: “Es el costo de la improvisación”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.