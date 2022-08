Cambio Radical analizará las reformas propuestas por Petro para decidir si será oposición o independiente

Cambio Radical es uno de los pocos partidos sin tomar una decisión de bancada frente al gobierno de Gustavo Petro.

Lo que sí está claro es que no harán parte del Gobierno y no buscarán integrarse al llamado de acuerdo nacional del recién posesionado presidente. Frente a esto, la representante Carolina Arbeláez, vocera del partido en la Cámara de Representantes, aseguró que se revisarán las reformas que propone el mandatario para decidir entre la independencia y la oposición.

“El partido Cambio Radical está esperando a que los proyectos de reformas anunciados por este nuevo Gobierno sean radicados. Así se podrá hacer un análisis para decidir si seremos independencia u oposición, una vez conozcamos las propuestas concretas”, informó Arbeláez.

Según la representante por Bogotá, sus compañeros quieren conocer los textos de las reformas para tomar una decisión “con seriedad” frente al Gobierno.

“En temas como la reforma tributaria, que serán importantes para tomar esta decisión. El partido ha defendido unas causas y tiene unas propuestas en materia de salud, por ejemplo, que nos gustaría que fueran tenidas en cuenta”, agregó.

El apoyo de Cambio Radical a estos proyectos, afirma, depende de conocer los textos de las reformas. Entre los temas, resalta la reforma electoral, agraria y a la Policía Nacional. Esa última preocupa al partido: “A la fuerza pública tenemos que fortalecerla”.

Este anuncio se da después de que se conociera la opinión del líder de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. En su columna en El Tiempo, el exvicepresidente confirmó que no buscan ser partido de Gobierno y tampoco aceptarán el llamado al acuerdo nacional.

Según Vargas, le preocupa la aplanadora que construyó el Gobierno en el Congreso. “Este gobierno lo que exige son compromisos incondicionales”, opinó.

Además, aseguró que el partido no votará “a ciegas” los proyectos: “Cambio Radical, por el contrario, no hará parte del Gobierno y no se compromete de antemano y a ciegas a votar estos proyectos. En general, compartimos las mismas preocupaciones que millones de colombianos y difícil será llegar a acuerdos con posiciones tan antagónicas. Ya iremos viendo si se puede lograr algún consenso, pero tengo el pálpito de que aquí no habrá espacio a ninguna deliberación. Solo amigos incondicionales o contradictores, a quienes, me temo, tratarán como enemigos de la causa”.

Por otro lado, está la opinión del senador David Luna, quien parece liderar la bancada de la colectividad. El exministro de las TIC, sin esperar la opinión conjunta, se declaró en oposición y se destaca como uno de los más fuertes contradictores de la bancada oficialista en el Congreso.

En su mensaje tras la posesión de Gustavo Petro y Francia Márquez, recalcó su posición en contra, asegurando nuevamente que no pretende “hacer daño”.

“Hoy se posesiona el presidente Gustavo Petro y por el bien de Colombia espero que a él y a su Gobierno le vaya bien. Yo desde esta orilla ejerceré estricto control, haré oposición, no daño. Acompañaré lo positivo para el país y me opondré, sin temor, a lo negativo o populista”, dijo el exministro de Juan Manuel Santos.

Junto al Partido Conservador, que tiene posibilidades de unirse al Gobierno, es el único partido indeciso. A pesar de la posible oposición de Cambio Radical, Gustavo Petro cuenta con buenas mayorías a su favor, al mando del senador Roy Barreras.