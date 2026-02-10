Cambio Radical interpuso una acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Movimiento Pacto Histórico después de que esa coalición hiciera ajustes en algunas de sus listas de candidatos al Congreso.

La medida fue interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y esta, según el partido, busca que se amparen derechos y principios fundamentales gravemente vulnerados en el actual proceso electoral.

El partido pide que se proteja el principio democrático, el debido proceso administrativo, la igualdad en materia electoral, la participación política y el criterio de sostenibilidad fiscal en relación con algunas listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes, ordenadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El CNE revocó la inscripción de varias listas a la Cámara de ese sector político. El tribunal administrativo tomó esa decisión en la fecha límite en la que se cumplía el plazo para hacer modificaciones en las listas; sin embargo, el Pacto hizo esos ajustes durante el fin de semana, tras la decisión que tomó el CNE entre los días 5 y 6 de febrero.

No obstante, Cambio Radical asegura que el calendario electoral fijado por la Registraduría en la Resolución No. 2581 de 2025 determinó unas fechas para garantizar la seguridad jurídica, la igualdad entre los partidos y la transparencia del proceso que no se estarían cumpliendo con el ajuste que hizo esa coalición en las listas.

“Tras la revocatoria de listas del Pacto Histórico en circunscripciones como Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Cauca y la Circunscripción Internacional, la Registraduría ha permitido actuaciones que desconocen las órdenes expresas del CNE y el carácter preclusivo del calendario electoral, alterando las reglas de juego en plena etapa final del proceso electoral”, aseguró el partido en un comunicado.

El partido reclama que se aplique una medida cautelar que suspenda la impresión del material electoral hasta que se resuelva de fondo la tutela y que se excluya al Pacto Histórico de las listas de las circunscripciones de Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Cauca y la Internacional hasta que se resuelva este caso.

El material electoral empezó a imprimirse el pasado lunes 9 de febrero y el registrador, Hernán Penagos, afirmó en medio de una rueda de prensa que ya no pueden hacerse cambios a los tarjetones que están en proceso de producción. El registrador afirma que los jueces de la República son los llamados a dirimir sobre esas candidaturas.