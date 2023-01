Canales para atención de denuncias de mujeres abusadas en el Congreso ya genera divisiones en el Pacto Histórico

Luego de las declaraciones del exsenador Gustavo Bolívar en las que dijo que en el Congreso había una red de trata de mujeres y explotación sexual, los presidentes de Senado y Cámara de Representantes, Roy Barreras y David Racero, respectivamente, anunciaron algunas medidas para que las mujeres que hayan sido víctimas de estos hechos puedan denunciar.

Sin embargo, ese hecho ya ha sido cuestionado por algunos miembros de la misma bancada del Gobierno, que critican que sean dos hombres quienes pretendan adelantar esa gestión. La congresista del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal reclamó por ese hecho y porque la ‘ruta’ no tendría garantías para las mujeres.

“¿El Congreso que representa a la ciudadanía no logra articularse con ella? Roy Barreras y David Racero, gracias, sigan acompañando, pero no liderando este proceso, permítannos a nosotras trabajar y sumar a más mujeres y organizaciones, y darle con ello garantías a las victimas”, aseguró la congresista de la bancada de Gobierno.

La congresista María Fernanda Carrascal ha generado dudas sobre el protocolo anunciado por los colegas de su partido. - Foto: GUILLERMO TORRES

El presidente de la Cámara David Racero le contestó que nunca ha liderado ese proceso y que le pertenece a las mujeres. “¡Así es! Nunca he dicho que lidero! En mí, siempre un aliado, un compañero, pero nunca ha sido mi intención usurpar la digna lucha de las mujeres”, afirmó el congresista del Pacto Histórico.

Carrascal le agradeció por su gestión a Racero y le anunció que serán ellas las que seguirán adelante. “Gracias por el terreno abonado, tenemos que seguir sumando mujeres y articular con las organizaciones”, aseguró la congresista.

Por su parte, Barreras no ha respondido a la congresista, sin embargo, en las últimas horas, junto a Racero, a la senadora María José Pizarro y a la representante Érika Sánchez, presentaron un protocolo de protección de género con el que buscan hacerle frente a estas denuncias y prevenir que las mujeres sean víctimas de agresiones sexuales en el Capitolio.

David Racero, Roy Barreras y María José Pizarro - Foto: Esteban Vega

“Las mujeres que sean víctimas de cualquier tipo de abuso o acoso tendrán un mecanismo de denuncia segura y nosotros tenemos la obligación de denunciar esos casos, protegiendo, cuando ellas quieran, la identidad de la víctima, pero no guardando silencio frente al abuso”, afirmó Barreras.

SEMANA conoció los testimonios de varias mujeres que aseguran haber sido víctimas de abusos por parte de varios congresistas y excongresistas que evidencian un modus operandi. Sin embargo, aseguran que hablan bajo anonimato por temor a represalias de parte de los políticos o a perder los contratos que tienen o han tenido con el Estado. Las mujeres salpican a un senador todopoderoso, tres excongresistas costeños, dos activos y uno preso, y dos representantes.

“Los congresistas costeños son muy pasados y vulgares. Con la mirada lo desvisten a uno, nos miran la cola, los senos (…) es horrible”, aseguró una de ellas.

“Soy funcionaria de planta, llevo más de 20 años en el Congreso. En todo ese tiempo he visto cómo los congresistas salen con niñas jóvenes que trabajan en el Congreso, las acosan, usan su influencia para tener lo que quieran y cómo ofrecen puestos a cambio de sexo. Esto lo sabe todo el mundo, pero nadie dice nada porque pelear contra un congresista es complicado”, afirmó otra mujer.

En las denuncias conocidas por SEMANA, algunas mujeres coinciden en que los congresistas tienen la costumbre de lanzarles la mano a sus partes íntimas sin ningún consentimiento. - Foto: getty images

“El acoso sexual es cuento viejo en el Congreso, siempre ha existido y hay casos conocidos en los que congresistas buscan niñas jóvenes. En mi caso, soporté el acoso de mi jefe, era una cosa absurda porque incluso tuve que ir al psicólogo. El problema era tanto que ya tenía que irme a trabajar toda tapada para que no me mirara, porque una vez que tenía una camisa me dijo que si me gustaban los brasieres de encaje para regalarme uno”, afirmó otra de ellas.

Incluso, hay una mujer que menciona a una exrepresentante, hoy senadora de la coalición de Gobierno, que presenció uno de esos hechos pero no ayudó a la mujer. “Sucedió cerca de la estatua de Rafael Núñez. Ese día estaba muy cerca de una representante (hoy senadora de la coalición de Gobierno) y yo estaba hablando con él (el excongresista), porque ya veníamos hablando de un tema, y pues yo llevaba una blusa escotada y él no le vio reparo en meterme la mano. Yo lo esquivé y pues me dio mucha vergüenza ese hecho. Miré hacia el lado y estaba la congresista mirando la escena, no recibí apoyo de ella, sino todo lo contrario; me miró más como si yo estuviese buscando el momento, que si hubiese sido lo contrario”, afirmó otra de las mujeres que se decidió a hablar.