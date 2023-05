Canciller Álvaro Leyva anunció que se está trabajando en protocolos con México ante negativa de entrada de colombianos a ese país

Es ya conocido que los colombianos no la están pasando bien cuando intentan entrar a través de las autoridades migratorias a México. Se han encontrado con fuertes controles migratorios, tratos denigrantes y en ocasiones hasta les han negado la entrada.

El canciller Álvaro Leyva fue citado a un debate de control político en el Congreso para responder qué está haciendo la Cancillería para mejorar esa situación. La cita fue en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, en la mañana de este miércoles 10 de mayo.

Leyva anunció que se están acordando unos protocolos para acabar con la negativa de entrada de colombianos a ese país. “Eso tiene que ser así”, aseguró.

Mencionó que uno de los propósitos es que se evite cualquier violación de los derechos humanos. “Separar a un niño de su madre es una cosa que no tiene sentido ni aquí ni en ninguna parte del mundo”, dijo.

Canciller Álvaro Leyva en el Congreso. - Foto: Cancillería

Según el canciller, una de las gestiones que se hará es que se busca que sean entrenados los funcionarios mexicanos que reciben a los migrantes para que su conducta sea diferente. “Allá hay gente que durante mucho tiempo ha estado en el mismo oficio, que no ven la gravedad de lo que hacen”, aseguró Leyva. “Se ha tratado de insinuar que allá también hay que tomar unas medidas”, agregó el canciller.

Leyva también anunció que dentro de los próximos dos meses se realizará una conferencia latinoamericana sobre migración, impulsada entre los gobiernos de México y Colombia, tras conversaciones del presidente Gustavo Petro con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador.

“El problema colombiano ya no es solamente en México, lo tenemos en el Darién. He participado de tres reuniones tripartitas que son México, Colombia, Estados Unidos y Panamá, para ver cómo se ponen unas coladoras que eviten una migración que obviamente no es la que sucede en Ciudad de México”, aseguró el canciller.

El canciller se refirió a la situación de los colombianos que ingresan a México. - Foto: Cancillería

Leyva aseguró que ese tema se está trabajando diplomáticamente entre ambos países. Dijo que los indicadores tienen que ver con el alto flujo de colombianos que se dirigen a esa nación. Leyva puso como ejemplo que en enero del 2022, de los 33.396 colombianos que llegaron a México, no ingresaron 811 personas. “Un porcentaje muy bajo”, aseguró. En los siguientes meses fue una cifra similar.

“En el 2022 más de medio millón de colombianos viajaron a México. Es una suma bien importante. Y menos del 4 % fueron rechazados”, aseguró el canciller en la Cámara de Representantes.

Agregó que alrededor del 33 % de los que fueron rechazados sucedió en el proceso de entrevista de entrada a ese país. “Con los colombianos son mucho más sofisticados”, dijo Leyva. Y que en varios de esos casos es porque las personas no responden si tienen alojamiento, conocen a alguien, entre otras preguntas que se hacen en ese momento.

“La especificidad es la que lleva en esa encuesta, en esas preguntas, a que soberanamente se diga: ‘no, usted no entra’”, aseguró Leyva, aunque reconoció que hay otras razones.

Otro de los requisitos que se solicita es un prerregistro. Leyva dijo que se ha negado la entrada en ocasiones porque las personas no lo estarían diligenciando. “El colombiano salta el prerregistro porque no sabía que había que llenar el formulario”, afirmó.

Dijo que muchas aerolíneas “incurren en el error” de no informar estos requisitos, según el canciller, porque lo que les interesa es “vender el pasaje”.

El canciller dijo que también hay momentos que “dejan mucho que desear por parte de la autoridad mexicana”. Criticó los ‘cuartos de rechazados’ y los calificó como una “barbaridad”. Leyva mencionó que según el jefe de migración, cuando aparecen los cónsules, lavan los cuartos previamente y tienen otras precauciones.

“La verdad es que el que no entra, sea por razones de policía o situaciones de esa índole, los deberían devolver inmediatamente y no lo hacen. Es allí donde tenemos una serie de situaciones”, reconoció el canciller.

El presidente Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador lideran el encuentro sobre migración que se realizará en los próximos meses. - Foto: Presidencia

Leyva se refirió a los cuestionamientos alrededor del embajador de Colombia en México, Moisés Ninco, porque no tiene título profesional y no tendría la suficiente experiencia para el cargo. Al igual que el cónsul en Ciudad de México, Andrés Hernández, quien fue jefe de prensa del presidente Gustavo Petro, cuando era senador.

Sobre el embajador, dijo que el presidente Petro había dicho que había que darle la oportunidad a la juventud; sobre el cónsul aseguró que las autoridades de ese país lo han reconocido por su trabajo.

“Se ha tenido que diseñar una política conjunta porque el cónsul, le reconozco esa capacidad de trabajo, ha llegado a dar con las autoridades que hay cosas que específicamente hay que modificar”, aseguró Leyva.

El canciller señaló que tienen presente que muchos colombianos que llegan a México, buscan pasar a Estados Unidos y que eso implica protocolos más allá de Colombia que se deben tener en cuenta.