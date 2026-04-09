Canciller de Colombia arremete contra Gobierno de Ecuador: “Miopes por ideología”

Este jueves, 9 de abril, se dio a conocer la decisión del Gobierno ecuatoriano de incrementar de un 50 % a un 100 % los aranceles de importaciones colombianas a partir del próximo primero de mayo.

Ante la noticia, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció al respecto por medio de su cuenta de X:

"Esto es simplemente una monstruosidad, pero significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí. La canciller debe iniciar el paso en el Mercosur para ser socios plenos y dirigirnos hacia el Caribe y Centroamérica con más fuerza", escribió.

En la página oficial del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador publicaron un comunicado en el que aseguraron que la decisión fue tomada posterior a una verificación donde identificaron la escasez de medidas de seguridad en la frontera con Colombia.

Petro anuncia giro hacia el Mercosur ante crisis arancelaria con Ecuador

Por lo anterior, tomaron acción e informaron que a partir del primero de mayo del presente año subirán la tasa de un 50 % a un 100 %.

“Tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia, el Ecuador se ve en la obligación de adoptar acciones soberanas. En ese marco, a partir del 1 de mayo, se dispone el incremento de la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia, pasando del 50 % al 100 %”, explicaron.

El objetivo principal de este cambio sería fortalecer la corresponsabilidad en criterios de seguridad nacional y, sobre todo, para enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera, pero enfatizaron que debe ser un trabajo en conjunto.

Agregaron que para ellos la lucha contra el narcotráfico, la corrupción, así como la seguridad “son una prioridad innegociable. Esta medida reafirma el compromiso del país de proteger a sus ciudadanos y resguardar la integridad de su territorio”.

Corte Suprema revela por qué la magistrada Cristina Lombana quedó por fuera de las investigaciones contra Benedetti

Entre tanto, la canciller Yolanda Villavicencio respondió que, pese a que Ecuador tiene todo el derecho para definir sus rumbos, esta decisión representa el quiebre de la Comunidad Andina.

“Debilita décadas de integración que han beneficiado a nuestros pueblos. Más que fracturar, América Latina necesita hoy unidad, diálogo y visión compartida para enfrentar sus desafíos comunes. Miopes por ideología antiprogresista. Ya estamos solicitando la entrada en Mercosur para Colombia”, expresó.