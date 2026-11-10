Canciller Omar Bula presenta seis hitos del país contra el crimen transnacional

El canciller Omar Bula publicó un trino en el cual enumera lo que para el gobierno han sido los mayores avances en política exterior desde el 7 de agosto, de cara a la lucha contra el crimen transnacional.

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“De Abu Dabi a Paraguay, pasando por Costa Rica, Ecuador y Austria, estas son seis actuaciones diplomáticas que reflejan cómo Colombia está abordando el crimen transnacional desde distintos frentes”, dijo.

El ministro de relaciones exteriores enumeró seis temas clave:

1. Abu Dabi: “Colombia participó en el 15.º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, realizado en esa ciudad. ”Durante este encuentro, nuestro país intervino en la negociación de la Declaración de Abu Dabi y promovió mecanismos para fortalecer el intercambio internacional de inteligencia, la cooperación judicial y policial y la persecución de las estructuras financieras de las organizaciones criminales", dijo.

2. Costa Rica: El canciller cita la reunión entre los presidentes Abelardo De La Espriella y Laura Fernández Delgado. Allí se acordó acentuar la cooperación entre Colombia y Costa Rica frente al narcotráfico. “Se revisaron mecanismos como la Operación ZEUS y la estrategia multinacional ORIÓN, orientadas a proteger corredores marítimos y terrestres utilizados por redes criminales”.

Omar Bula, canciller. Foto: Cancillería

3. Cooperación andina para enfrentar el tráfico ilícito de armas: el canciller señala que en la XXXII Reunión Ordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Quito, Ecuador, se “destacó la importancia de fortalecer la acción conjunta de los países andinos frente a la delincuencia organizada transnacional. En este escenario, Colombia respaldó la implementación de la Decisión 922 de la Comunidad Andina, instrumento que establece acciones coordinadas para combatir estas estructuras criminales”.

4.Naciones Unidas: En la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, celebrada en Viena, Austria, Colombia promovió y copatrocinó tres resoluciones internacionales sobre: a) Delitos ambientales, como minería ilegal y tráfico de fauna y flora. b) Facilitadores de las redes de narcotráfico transnacional. c) Tráfico ilícito de bienes culturales.

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Entre los avances se destaca la creación de un comité especial para negociar un protocolo adicional a la Convención de Palermo sobre delitos ambientales.

5. Gran Caribe, Turquía y Europa: “Durante octubre, Colombia amplió sus espacios de diálogo internacional para abordar amenazas compartidas con distintos socios estratégicos”, dijo. Habló de la Asociación de Estados del Caribe y de una reunión con representantes de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo. “Estos encuentros permitieron mantener la seguridad dentro de la agenda de cooperación con socios de distintas regiones”, dijo.

Foto: Cortesía: Cancillería

6. Paraguay: diez países se pronuncian contra el terrorismo: “El 28 de octubre, Colombia se unió a nueve países en declaración conjunta para contrarrestar la actividad terrorista de Irán en el hemisferio occidental. En declaración conjunta derivada del taller del “Countering Transnational Terrorism Forum”, realizado en Paraguay, los Gobiernos de los Estados Unidos de América, Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, la República Dominica, Guyana, Paraguay, Perú, y Trinidad y Tobago, condenaron los actos terroristas y otras operaciones de influencia maliciosa llevadas a cabo en nuestro hemisferio por Irán y sus grupos terroristas asociados. La seguridad de los colombianos, una prioridad que trasciende fronteras", aseguró el ministro.