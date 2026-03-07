Cancillería cambió la dirección de 58 puestos de votación en el exterior para las elecciones de Congreso de la República

Las votaciones en el exterior para las elecciones de Congreso de la República y las consultas interpartidistas iniciaron desde el pasado lunes, 2 de marzo, y se extenderán hasta este domingo.

Para estas elecciones fueron habilitados 1.250.846 colombianos en 67 países, distribuidos en 1.945 mesas. Del censo dado a conocer por la autoridad electoral, 683.287 son mujeres y 567.559 son hombres.

La Registraduría Nacional informó este sábado, 7 de marzo, que el Ministerio de Relaciones Exteriores cambió la dirección de 58 puestos de votación en el exterior, los cuales se encuentran ubicados en 16 países.

Los puntos se encuentran distribuidos así: 25 puestos en Estados Unidos, 8 en Brasil, 5 en España, 4 en Alemania, 3 en Venezuela, 2 en China, 2 en Ecuador, 1 en Curazao, 1 en Australia, 1 en Cuba, 1 en Chile, 1 en Dinamarca, 1 en Ghana, 1 en México, 1 en Noruega y 1 en Polonia.

La Registraduría aclaró que las oficinas consulares son las encargadas de definir los puestos de votación en el exterior, teniendo en cuenta las condiciones logísticas de cada país, por lo que envió una recomendación a los colombianos que piensan participar de la jornada electoral.

La Registraduría recomendó consultar su lugar de votación en la aplicación ‘aVotar'. Foto: Getty/Semana.

La entidad electoral le sugirió a los ciudadanos que se encuentran fuera del país consultar las páginas oficiales y redes sociales de los consulados, con el fin de informarse ante cualquier novedad o actualización de dirección.

Acá puede consultar los 58 puestos de votación con su dirección actualizada:

Alemania

Berlín Consulado: Taubenstrasse 23, 10117

Berlín Hamburgo: WIESE eG, Centro de Educación y Producción Teatral Wiesendamm24,22305 Hamburgo

Bremen: Parkallee32, 28209 Bremen

Stuttgart: Rotebuhlstrasse 77, 70178 Stuttgart - Entrada por Herman strasse 20, 70178

Curazao

Willemstad Consulado: 25 Hanchi Snoa, Punda , Willemstad Curacao

Australia

Sydney Consulado: Ground Floor, 65 Berry Street, north Sydney

Brasil

São Paulo Consulado: Av. Nove de Julho 4939 Bloco A. Sala 131 (L-V) Hotel Mercure Sao Paulo Jardins-Alameda Itu 1151 Sala Caturra (S-D)

Belo Horizonte: Dayrell Hotel – Rua Espírito Santo 901 – Sala Sandstone

Florianópolis: Novotel Florianópolis – Av. Jornalista Rubens de Arruda Ramos 2034 – Sala Dança

Porto Alegre: Hotel Manhattan – Rua Miguel Tostes 30 – Sala Brooklin

Curitiba: Seventh Avenue-Av.Sete de Setembro 5402-Andar16

Foz de Iguazú: Campus Integração UNILA – Av. Tancredo Neves 3147 – Bloco 2 – Salas A120 y A121

Río de Janeiro - Consulado: Praia de Botafogo 228 - Sala 801 A. Ed.Argentina

Recife: Rua Jose Aderval Chaves 78/109 Ed. Emp. Wecon IV

Cuba

La Habana - Consulado: Calle 14 N.515 entre 5 y 7 Miramar-Playa-La Habana

Chile

Santiago Consulado: Av. Andrés Bello 2211, L 103, 7510056 Providencia

China

República Popular Hong Kong - Consulado: 12/F, China Merchants Tower, 200 Connaught Rd Cent

Shanghai Consulado: No. 518 Anyuan Road, Baohua City Center Suite 2005

Dinamarca

Copenhague Consulado: Kongens Nytorv 15, 4th Floor, 1050 Copenhagen K

Ecuador

Guayaquil - Consulado: Edf Agora XXI Piso 8, ofi 3 frente al Mall del Sol

Santo Domingo Tsachilas - Consulado: Urbanización Vega, Calle Río Yuturi con Calle Río Yamino

España

Barcelona - Consulado: Las Palmas de Gran Canaria - Calle Obispo Codina No. 3, Piso 1, CP. 35001

Málaga: Edificio de la Tabacalera. Cll Concejal Muñoz Cervan N°3

Palmas de Gran Canaria - Consulado: Las Palmas de Gran Canaria - Cabildo de Gran Canaria (OIAC), Calle Escritor Benito Pérez Galdós S/N (esq. Bravo Murillo), C.P. 35002.

Santa Cruz de Tenerife: Santa Cruz de Tenerife - Recinto Ferial de Tenerife, Avenida de la Constitución, N.º 12, C.P. 38005

Lanzarote: Arrecife - Casa de la Juventud, Calle Juan Negrín N.º 108, C.P. 35500

Estados Unidos

Boston - Consulado: 351 Boylston Street, Boston, MA 02116 (L-V) 145 Gladstone St, East Boston, MA 02128 (S-D)

Boston - Central: Falls 6 Chance’s Ln Central Falls,RI,02863

Chicago - Consulado: 333 North Michican avenue, Suite 1200, Chicago, IL, 60661

Columbus, Ohio: Columbus Airport Marriott -1375 N Cassady Ave,Columbus,Ohiao,43219

Kansas City: Residence Inn by Marriott Kansas City Airport-10300 North Ambassador Drive, Kansas City, MO,64153,Salon:Ballroom.

Michigan: La Casa Guadalupana-4330 Central St, Detroit,MI,48210.

Missouri: St. Louis Community Credit Union-2828 Gravois Ave.,St.Louis,MO,63118

Minnesota: ISLA, International Spanish Language Academy-5350 W 78th Street,Edina,MN,55439

Houston - Consulado: 5599 San Felipe St Suite 600 Houston Texas 77056 (LS) Metropolitan Multiservice Center1475 West Gray Houston, TX, 77019 (D)

Houston - Austin: Hotel Holiday Inn, Austin, Midtown, 6000 Middle Fiskville Road, Salón Cedar, Austin, TX, 78752

Houston - Dallas: 8700 N Stemmons FWY, Suite 101, Dallas, Texas, 75247

Houston - Nueva Orleans: Colmex Construction, 4334 Earthart Blvd, New Orleans, LA, 70125

Houston - Oklahoma City: Clips’n Hips, 4822 N MacArthur Boulevard, Warr Acres, OK, 73122

Houston - San Antonio: KW Heritage, 1717 N Loop 1604 E, San Antonio, Texas, 78232

Miami - Weston: 18600 Vista Park Blvd, Weston, FL33332

Miami - West Palm Beach 4720 Forest Hill Blvd, West Palm Beach,FL 33415, Esatdos Unidos

Nueva York - Consulado: 10 E 46th St

Nueva York - Queens: PS6977-02 37TH Avenue,Jackson Heights, NY 11372

Newark - Consulado: 550 Broad Street 3rd Floor, Newark, Nj 07102

Orlando - Consulado: 5850 Tg Lee Boulevard, Citadel Building, Suite 260 Orlando,Fl,32822 (L-S) 9299 Universal Blvd,Orlando,FL32819 (Andretti Indoor Karting & Games Orlando) (D)

Orlando - Jacksonville: 841 Prudential Drive, Jacksonville FL,32207

Orlando - Tampa: 10905 Memorial Hwy, Tampa, FL33615- (Cuban Civic Club, Tampa)

San Francisco - Consulado: 111 Pine Street Suite 1400, San Francisco-CA 94111

San Francisco - Denver: 2201 S Gaylord ST, forum 1020, Denver, CO 80210

Salt Lake City: 2001 S State St, South Building, Salt Lake City, UT 84190, EE.UU

Ghana

Accra Consulado: 10 Agbaamo Street, Airport Residential Area

México

Ciudad de México - Consulado: Av Paseo de la Reforma 379. Piso 2, CP 06500. Juarez, Cuauhtemoc. CDMX (L-S) Calz. Gral. Mariano Escobedo 700, Col. Anzures, Alc. Miguel Hidalgo, 11590 Ciudad de México (D)

Noruega

Oslo - Consulado: Universitetsgata 10, 0164 Oslo

Polonia

Bucarest: Strada Clucerului 78-80 Piso 1, Sector 1, Bucareșt Rumania 011853

Venezuela

San Antonio del Táchira - Consulado: Carrera 20 # 3-40

San Antonio del Táchira San Antonio del Táchira - Rubio: Gimnasio Cubierto Luis Eduardo ‘El Tierno’ Gómez

San Cristóbal - Consulado: Cl 11 # 18-25 barrio Obrero, San Cristóbal-Táchira