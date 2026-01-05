El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un duro comunicado en el que cuestionó las palabras que dijo Donald Trump en contra del presidente Gustavo Petro, y exigió respeto para la máxima cabeza del Estado colombiano.

“La Cancillería expresa su más enérgico rechazo por considerar que desconocen los principios fundamentales que rigen las relaciones entre Estados soberanos y resultan incompatibles con el respeto a la institucionalidad democrática de Colombia”, señaló.

Gusatvo Petro y Donald Trump. Foto: AP / Presidencia / Adobe Stcok

La entidad recordó que Petro fue elegido de manera legítima mediante el voto del pueblo y, por lo mismo, ejerce la jefatura del Estado conforme lo ordena la Constitución.

En ese sentido, comentó que cualquier señalamiento con el que se pretenda descalificarlo es una injerencia indebida en los asuntos internos de Colombia, lo que es contrario al derecho internacional.

Trump sobre Petro: “No lo estará haciendo por mucho más tiempo”. Dice que una operación militar en Colombia “suena bien para mí”

“La Cancillería advierte que dichas declaraciones contravienen los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular los de la igualdad soberana de los Estados, no intervención y respeto mutuo, pilares esenciales del sistema internacional establecido en el marco de las Naciones Unidas”, indicó.

El Ministerio recordó, además, que Colombia es un país democrático, soberano y respetuoso del derecho internacional, por lo que conduce su política exterior de una manera autónoma y conforme a los intereses nacionales.

“Estos principios no están sujetos a condicionamientos externos ni admiten interpretaciones que menoscaban la soberanía e independencia política del Estado colombiano”, manifestó.

De la misma forma, mencionó que las diferencias que puedan existir entre los gobiernos de los países tienen que ser abordadas a través de los canales diplomáticos y siempre manteniendo el máximo apego a las normas internacionales, respeto institucional y responsabilidad política.

Gustavo Petro le responde a Donald Trump: “Si detienen al presidente... Desatarán al jaguar popular”

Tras esto, la Cancillería reafirmó que el Ejecutivo colombiano siempre estará dispuesto a mantener relaciones internacionales basadas en el diálogo, la cooperación y el respeto recíproco.

Por ello, reiteró que la soberanía nacional, la legitimidad de sus instituciones y el respeto hacia el jefe de Estado, tenga el nombre que tenga, son principios irrenunciables y calificó como “inaceptables” las amenazas o el uso de la fuerza en las relaciones entre Estados.

“Colombia continuará actuando con coherencia, firmeza institucional y pleno apego al derecho internacional en la defensa de sus intereses y de su posición como Estado soberano en el sistema internacional”, concluyó el comunicado.

Esto se suma a la respuesta que el propio Petro le envió a Trump y a Marco Rubio a través de su cuenta de X, una situación que nuevamente ha aumentado las tensiones entre los dos gobiernos tras lo que fue la captura de Nicolás Maduro.