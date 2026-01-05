Política

Cancillería sale en defensa de Petro y lanza un duro comunicado por palabras de Trump: “Colombia continuará actuando con coherencia”

La Cancillería rechazó las amenazas hechas por Trump y recordó que Colombia es un Estado completamente soberano.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
5 de enero de 2026, 11:42 a. m.
Gustavo Petro y Donald Trump.
Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: MONTAJE EL PAÍS- 123 RF

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un duro comunicado en el que cuestionó las palabras que dijo Donald Trump en contra del presidente Gustavo Petro, y exigió respeto para la máxima cabeza del Estado colombiano.

La Cancillería expresa su más enérgico rechazo por considerar que desconocen los principios fundamentales que rigen las relaciones entre Estados soberanos y resultan incompatibles con el respeto a la institucionalidad democrática de Colombia”, señaló.

Gusatvo Petro, Donald Trump Venezuela aviones
Gusatvo Petro y Donald Trump. Foto: AP / Presidencia / Adobe Stcok

La entidad recordó que Petro fue elegido de manera legítima mediante el voto del pueblo y, por lo mismo, ejerce la jefatura del Estado conforme lo ordena la Constitución.

En ese sentido, comentó que cualquier señalamiento con el que se pretenda descalificarlo es una injerencia indebida en los asuntos internos de Colombia, lo que es contrario al derecho internacional.

Política

Gustavo Petro lanza advertencia tras arremetida de Donald Trump: “Tomaré de nuevo las armas que no quiero”

Política

Petro se declara “comandante del pueblo” y lanza dura advertencia tras mensajes de Marco Rubio

Política

Gustavo Petro le responde a Donald Trump: “Si detienen al presidente… desatarán al jaguar popular”

Política

Colombia se alista ante la posible llegada de criminales escondidos en Venezuela

Política

Tormenta política por “amenaza” de Donald Trump a Gustavo Petro

Mundo

“Deje de calumniarme señor. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano”: Gustavo Petro a Donald Trump

Política

“Lo hecho por Donald Trump es aberrante... han orinado sangrientamente sobre la soberanía”: Gustavo Petro por captura de Nicolás Maduro

Política

Cancillería confirma que Rumichaca será el único paso internacional habilitado entre Colombia y Ecuador

Política

Cancillería abre investigación a Óscar Muñoz tras fiesta en Nicaragua con Carlos Ramón González, prófugo por el caso UNGRD

Política

Cancillería se lava las manos con la parranda de Carlos Ramón González en Nicaragua: este es el polémico comunicado

Trump sobre Petro: “No lo estará haciendo por mucho más tiempo”. Dice que una operación militar en Colombia “suena bien para mí”

“La Cancillería advierte que dichas declaraciones contravienen los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular los de la igualdad soberana de los Estados, no intervención y respeto mutuo, pilares esenciales del sistema internacional establecido en el marco de las Naciones Unidas”, indicó.

El Ministerio recordó, además, que Colombia es un país democrático, soberano y respetuoso del derecho internacional, por lo que conduce su política exterior de una manera autónoma y conforme a los intereses nacionales.

Estos principios no están sujetos a condicionamientos externos ni admiten interpretaciones que menoscaban la soberanía e independencia política del Estado colombiano”, manifestó.

De la misma forma, mencionó que las diferencias que puedan existir entre los gobiernos de los países tienen que ser abordadas a través de los canales diplomáticos y siempre manteniendo el máximo apego a las normas internacionales, respeto institucional y responsabilidad política.

Gustavo Petro le responde a Donald Trump: “Si detienen al presidente... Desatarán al jaguar popular”

Tras esto, la Cancillería reafirmó que el Ejecutivo colombiano siempre estará dispuesto a mantener relaciones internacionales basadas en el diálogo, la cooperación y el respeto recíproco.

Por ello, reiteró que la soberanía nacional, la legitimidad de sus instituciones y el respeto hacia el jefe de Estado, tenga el nombre que tenga, son principios irrenunciables y calificó como “inaceptables” las amenazas o el uso de la fuerza en las relaciones entre Estados.

Colombia continuará actuando con coherencia, firmeza institucional y pleno apego al derecho internacional en la defensa de sus intereses y de su posición como Estado soberano en el sistema internacional”, concluyó el comunicado.

Esto se suma a la respuesta que el propio Petro le envió a Trump y a Marco Rubio a través de su cuenta de X, una situación que nuevamente ha aumentado las tensiones entre los dos gobiernos tras lo que fue la captura de Nicolás Maduro.

Más de Política

Donald Trump Gustavo Petro

Gustavo Petro lanza advertencia tras arremetida de Donald Trump: “Tomaré de nuevo las armas que no quiero”

GUERRA ARANCELES

Cancillería sale en defensa de Petro y lanza un duro comunicado por palabras de Trump: “Colombia continuará actuando con coherencia”

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos y Gustavo Petro, presidente de Colombia

Petro se declara “comandante del pueblo” y lanza dura advertencia tras mensajes de Marco Rubio

Donald Trump Gustavo Petro banderas

Gustavo Petro le responde a Donald Trump: “Si detienen al presidente… desatarán al jaguar popular”

Los combates entre estos dos grupos armados al margen de la ley se registran en la zona rural del municipio de Almaguer, Cauca, desde hace varios días.

Colombia se alista ante la posible llegada de criminales escondidos en Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó la política energética de Trump y señaló que esperaba que comprendiera la visión de su gobierno.

Tormenta política por “amenaza” de Donald Trump a Gustavo Petro

Petro ordena medidas en la frontera

“Deje de calumniarme señor. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano”: Gustavo Petro a Donald Trump

.

“Lo hecho por Donald Trump es aberrante... han orinado sangrientamente sobre la soberanía”: Gustavo Petro por captura de Nicolás Maduro

Andrés Pastrana, Nicolás Maduro, y Gustavo Petro.

“Petro es el canciller de Maduro... Tiene que estar muy asustado”: Andrés Pastrana, tras la captura del dictador

Abelardo de la Espriella, Fiscal General Pam Bondi.

Abelardo de la Espriella envía carta a la fiscal de EE. UU.: pide responder cinco preguntas sobre Petro y plata de Maduro en su campaña

Noticias Destacadas